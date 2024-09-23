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陳椒華籲：國土計畫法應盡快上路

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導

內政部有意處置國內違規農地超商，擬協助申請用地變更，或要求業者訂出退場機制，另尋合法用地。時代力量前立委陳椒華呼籲，應該盡快讓國土計畫法全面上路，才有可能根絕問題。

陳椒華指出，現行以區域計畫法處罰，業者非常頑固，不願意停業，就算以斷水斷電作為手段，由於施行緩慢，而且每三個月查一次，給予業者鑽漏洞的空間，再加上政府執行力不夠積極，還是要靠國土計畫法來處理，也有利於未來的預防。

地球公民基金會研究專員賴沛蓮表示，國土計畫法之於農地違建的好處，在於多出一層防護，在前端申請就多一層把關，比起區域計畫法發生違規後才去追查有效。

賴沛蓮指出，根據區域計畫法，如違反非都市土地管制使用者，依法一律處六萬元以上卅萬元以下罰鍰；若國土計畫法上路，除了可根據土地的樣態做出不同處罰，也可針對地區的狀況做出適宜調整，輔導現行不合法，但符合地區現況的土地使用轉為合法。

政大地政系兼任教授徐世榮則提醒，目前國土計畫法的上路著重於土地分類的「轉軌」，但也希望在程序上能夠更傾聽民意；對於土地如何使用，凡涉及到民眾財產權，希望未來能做到由下而上，讓民眾的意見能夠表達出來。

國土計畫法 農地 陳椒華

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