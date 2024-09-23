國道車禍不減反增 年增逾17％

交通部高公局公布國道事故檢討分析報告指出，去年國道事故和A1死亡事故，相比前年都不減反增，肇事率以聯結車最高。學者表示，交通部應釐清肇事狀況並對症下藥；高公局說，將透過工程、管理、宣導和執法等四面向改善。

去年國道發生四萬六六三○件事故，相比前年的三萬九六五八件，增加百分之十七點五八，去年A1類死亡人數有六十八人，相比前年增加十人，大貨車及聯結車A1事故肇事率為其他車種的三至五倍。

高公局說明，前三大肇事原因分別為「未保持行車安全距離」、「未注意車前狀態」、「變換車道或方向不當」，三者占總事故比例百分之六十八。

高公局表示，肇事件數增加，主因為整體車流量明顯增加百分之三點六，已經透過工程、管理、宣導和執法等四面向改善，像是這兩年都會提出九處多事故或塞車改善路段，讓事故熱點下降；推動動態地磅防超重、十月起也會擴及貨櫃車過磅。

消基會交通委員會召集人李克聰指出，車流量多，事故率也會增加，但高公局需分析事故型態及其嚴重性，若聯結車事故多，因其為大型車，造成的嚴重性就會更大，需透過公司治理、宣導效益及執法，降低大型車輛的事故率。

李克聰也發現，去年包含撞護欄、障礙物等自撞事故愈來愈多；有些人會啟動自動駕駛輔助系統，在面對路肩有施工車輛時，易撞上施工車輛。建議高公局應對其事故型態研擬防範措施；另外，部分駕駛或乘客未依規定繫上安全帶，以及身心不佳，包含酒駕及毒駕行車，提高事故發生的死亡率，也需再加強執法。