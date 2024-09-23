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農地違法蓋超商 全台近700家

聯合報／ 記者黃婉婷林海／台北報導
台灣超商密度全球名列前茅，卻有近七百家是農地違章建築，近五百家遭裁罰。記者陳正興／攝影
台灣超商密度全球名列前茅，卻有近七百家是農地違章建築，近五百家遭裁罰。記者陳正興／攝影

我國超商有近七百家是農地違章建築，近五百家遭裁罰，內政部近日擬要求四大超商業者受理新分店時，確定店址符合土地使用規範，地方政府受理商業登記也應檢視土管是否合法，同時協助用地變更，或要求業者訂退場機制

違法農地超商在全台遍地開花，政府遭質疑縱容違法存在及逃漏稅，更讓農地農用成為口號。時代力量前立委陳椒華曾呼籲中央及地方政府依法究責，讓農地超商合法變更使用或停業拆除違章。

經內政部徹查，截至今年五月，全台非都市土地共六百九十八家農地超商，扣除自行拆除、合法變更用地，共四百八十九家遭裁處罰鍰、斷水電，其中又以桃園一○六家最多、彰化六十六家次之、台中五十四家位居第三，另有八十三家查處中，違法原因大多為當地民生需求、不熟悉法令等。

近日，內政部有意雙管齊下遏止農地違章超商。知情官員指出，未來將呼籲四大超商落實企業社會責任，受理新分店時應確定店址符合土地管制規定；另外希望產業主管機關經濟部、地方政府受理商業登記時，就要一併檢視土管是否符合規定，從源頭遏止違規。

至於既有違規，官員說，因為地方仍有民生需求，若超商現址有合法變更可能，將協助超商申請用地變更，若無，則盼四大超商業者訂退場機制，避免加盟主因付不出違規金、成本金而進退兩難，再另尋合法用地；同時請經濟部評估，是否專案輔導違規商店。

超商業者指出，未來只要是新開店，就必須依照法規符合土地規定，而公司內部的開發人員，也會加強相關的教育訓練，讓新開店不再有違建問題。

至於既有的違規門市，超商業者則說，會與房東協調，是否有申請用地變更來解套的可能，如果沒有辦法，就要與加盟主討論，用移店的方式處理，直到找到合法土地為止再行開店，如此一來，閉店期間就不會產生違約金的問題。

對於政府的要求，統一超商7-ELEVEN表示，「內部已積極配合政府法令規範調整，後續會配合政府政策執行。」萊爾富則說，日後展店除考量消費者需求外，並將配合法令規定及政府國土計畫。

超商 農地 退場機制

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