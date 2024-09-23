設社區小組 減少家屬照顧負擔

失智症患者連年攀升，導致醫療、照顧成本上升。衛福部委託國家衛生研究院執行流行病學研究，結果顯示，失智症患者每人每年平均醫療費用支出高達五十三點三萬元，高於無失智症者卅一點九萬元。此外，失智症照護成本更高，失智症協會秘書長陳筠靜推估，每位失智症患者每年照護費用約在十七至四十八萬元不等。

陳筠靜表示，失智症患者所需照顧資源，絕對高於非失智症患者，且與其他失能疾病不同，輕度失智患者因常面臨迷路走失、居家安全、財務詐騙等風險，必須投入更多人力、經費。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，輕度失智症患者需要大量社會資源支持，以期「多活幾年好命」，也可不會這麼快需要照顧資源。目前可以透過失智症藥物延緩退化速度，但持續用藥，患者仍會發病，必須依賴長照體系及養護機構，期盼國家資源仍夠持續投入、支持。

衛福部長照司長祝健芳表示，衛福部每年編列「發展失智社區照護服務」預算，一一二年度為十點五億元，一一三年度為十一點○二億元，「失智政策綱領二點○」行政會相關部會亦編列相關預算；政府政策希望及早介入，避免患者進入「精神行為症狀」（BPSD）失智情況，破壞家中安寧，讓照顧者無法工作。

針對BPSD失智個案，台灣失智症協會顧問湯麗玉建議，於社區建置跨團隊的BPSD專門照顧小組，評估後安排後續照顧，如使用藥物、改善居家環境等，以期降低病人家屬照顧負擔，減少失智照顧悲劇。

祝健芳說，長照司持續與地方政府合作，希望透過「非藥物處方箋」協助失智患者，今年起試辦權責型失智據點，目前全國已有十四處，委請社區醫院承辦，針對BPSD症狀明顯的患者，提供穩定情緒的照顧處方箋；另為延緩失智症患者病情惡化，政府在照顧資源中導入認知促進、遊戲、課程設計等，以各式方法協助患者與外界互動。