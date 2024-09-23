我年紀不大，怎麼會罹患失智症？

「我年紀不大，怎麼可能罹患失智症？」四十九歲林先生在確診罹病時，瞬間世界天崩地裂，心想著「如工作不保，沒了收入，如何支付房貸、車貸、孩子教育費？」，原本是經濟支柱，卻成了拖垮全家的罪人。為了保住工作權，不敢公布病情，就只能做一天，算一天。

中山附醫失智症共照中心副院長郭慈安表示，年輕型失智症患者生命巨變，有如迎來急轉彎，原本正值人生巔峰，收入突然中斷，身陷絕望泥沼。現有長照及社福政策以高齡失智者為主，而年輕失智者不符合申請低收資格，也無法獲得合適的支援服務，身處社福邊緣，幾乎沒有容身之處。

郭慈安表示，年輕型失智症患者常被延遲診斷，通常花二至三年才能確診，錯過了保住工作的黃金時間。勞動部雖有「推動職務再設計服務計畫」，協助失智者就業，保障工作權益，推動失智友善職場。但事前個管師評估協助的時間約需六至九個月，費時費力，令不少患者放棄，直接離開職場。

林口長庚醫院神經內科主治醫師徐文俊表示，大眾普遍認為失智就無法工作，但輕度病程階段只要經過認知功能訓練，利用「職務再設計」簡化工作流程，仍可以讓年輕型失智者發揮能力，做好工作。

郭慈安說，年輕型失智者渴望保住工作權，但又怕被貼標籤，多半不敢說出口，但他們也是身心障礙者，應保有一樣的就業權益，擁有工時彈性、照顧者支援方案。呼籲政府應該建構一個安全的防護網，才能讓高風險族群勇於接受診斷及治療。

值得一提的是，年輕型失智者最開始症狀並非健忘，而是憂鬱、個性及情緒改變，郭慈安表示，收治近百名年輕型失智者，幾乎都是如此，例如，林先生在確診前兩年，就有異狀，工作屢屢出錯，常需同事人提醒，才能完成任務。再者，情緒容易暴躁，容易發脾氣，但他與家人卻認為這只是壓力太大所致。

「個性及情緒改變」為失智症十大警訊，但一般人卻容易忽略此特徵，當作是情緒問題，以為失智是年長者「專利」，不可能發生在自己身上。郭慈安提醒，憂鬱與失智息息相關，過往的生命歷程、職場壓力如果導致憂鬱心理，就可能提高失智症風險，民眾如發現自身情緒改變，且有憂鬱傾向，務必積極就醫，如能早期確診，接受治療，就有機會延長工作時間，延緩惡化速度。