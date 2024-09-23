失智症政策 專家：應納高風險群篩檢

「失智症防治照護政策綱領暨行動方案三點○」最慢將於明年底出爐，專家建議有家族史、三高及中風，或頭部外傷、肥胖、憂鬱與聽力障礙等失智高風險群，應納篩檢機制。醫師建議，自覺老化或記憶力減退就應就醫，「不是為確診，而是防失智」。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，絕大部分的失智症患者係因症狀嚴重，影響工作、生活，才會就醫，接受檢測評估。去年起，國際失智症相關研討會提出「生物標記」確診方式，藉由腦部正子來了解腦部是否已有類澱粉沉積，或抽血檢驗，只要結果異常，即使尚未出現症狀，仍可確診為失智症。

台北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良表示，正子檢查用於檢驗阿茲海默症，這是失智診治的一大進展，但每次檢查要價近八萬元，且可能出現偽陽性問題，因此，不適合用於普篩，但可讓協助臨床醫師診斷更為精準。

部分歐美國家針對失智症防治，啟動廣泛篩檢計畫，對於國內醫界尚無共識。甄瑞興表示，傳統失智症治療，往往必須等到「確診」之後，才能用藥，延緩惡化速度。最新趨勢則是只要自覺老化，個案記憶力減退時，即可就醫，如果經濟能力許可，即接受「生物標記」高階影像及血液檢查，但費用高達十萬元。

「及時診斷、治療，這對失智症患者來說，相當重要。」失智症協會顧問湯麗玉說，大部分國家仍不鼓勵「失智普篩」，主要考量為耗用眾多資源，但效益有待驗證。不過，失智症政策綱領三點○應納入高風險族群篩檢機制，例如，具有家族史、三高及中風，或頭部曾受外傷、肥胖、憂鬱、聽力障礙等高風險族群，則可考慮篩檢。

湯麗玉建議，國健署與醫院於社區成立「腦健康中心」，宣導預防失智症，且安排早期問卷篩檢。再者，健保署推出糖尿病共照網、代謝症候群防治計畫等，也可結合失智症篩檢，希望失智症政策綱領三點○能夠順利整合。

台北榮總神經醫學中心一般神經科兼任主治醫師王培寧認為，失智症政策綱領三點○應妥善規畫共照中心、失智據點未來走向，因為失智與失能兩者之間有著很大不同，讓失智與長照體系更密切融合。另在醫事及照護人員的訓練上，加入失智照顧的進階訓練。