星期評論／凍卵補助一國多制 中央應正視

搶救低迷生育率，不少縣市去年起陸續開辦凍卵補助，協助育齡女性未來能夠保有一線「生機」。凍卵營養金美意甚好，但是補助卻演變為一國多制，最多3.3萬元少則一毛都沒，女性相對剝奪感油然而生，面對少子化國安危機，中央地方不能再各唱各的調。

晚婚晚生是現代趨勢，凍卵風氣漸盛行，但凍卵療程動輒10萬元起跳，所費不貲。桃園市去年首開先例祭出凍卵營養金1萬元補助，連同保管費補貼共2.2萬元，新竹市、苗栗縣與雲林縣都跟進，雙北也相繼推出醫療凍卵補助，讓罹癌婦女也有生育機會。

桃市審計處檢視計畫成效，卻也發現去年僅補助219人，與原估補助400人相去甚多，要求改善。細探原因眾多，除受限人工生殖法，解凍卵子得先有婚姻關係，再來凍卵得挨針忍受不適、補助對比療程龐大費用如杯水車薪，都難讓女性踏出凍卵第一步。

全球面臨少子化危機，實際上包括南韓首爾、日本東京近年也都祭出凍卵補助，東京大手筆最多每人補助30萬日圓，相當於台幣6萬多元，至少補貼療程一半費用，申請女性趨之若鶩，超乎預期。這也顯示政府補助不能只求有就好，必須提高誘因。

桃園市長張善政近日宣布加碼，10月起提高營養金補助至2萬元，再加上今年新增的AMH抽血檢驗補助，每人凍卵補助總金額來到3.3萬元，「超車」新竹市凍卵補助3.1萬元，成了全台最大方的縣市。儘管政策效益尚待時間驗證，但是現階段已經衍生各縣市補助步調不一、福利落差拉大的亂象。

不可諱言，專家學者對於凍卵補助看法不盡相同，有人憂心大開補助之門，恐助長晚生晚育現象，部分縣市也礙於財政、法規等考量沒有跟進打算，但地方民代不分藍綠依舊「聲聲催」，代表凍卵補助並非不切實際的撒幣政策。少子化挑戰愈來愈嚴峻，中央應正視，別再置身事外，否則恐讓凍卵補助淪為各地爭相討好女性選票的軍備競賽。