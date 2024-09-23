充電樁不夠用 桃園、台中拚增設

電動車近年數量攀升，但包括桃園市、台中市在內公有停車場充電樁明顯不足，被詬病「患寡也患不均」。桃園市充電樁數曾在六都墊底，桃市府今年急追，預計年底前將設置達854支、占公有車格4.4%，力拚充電樁格位占比最高縣市；台中市今年也目標增至793支，先達標中央2%規定。

交通部去年9月公告「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，要求公有路外停車場充電停車位須達2%以上。據統計，桃園電動小客車登記數多達7789輛，但全市僅412座充電樁，占公有車格約2%，仍有許多車主反映充電樁太少，找不到地方充電。

桃市交通局今年獲環境部、交通部共3.14億元補助，今年底前預計新設400支慢充樁、112支小快充樁和43支快充樁，汰舊換新後，全市充電樁總數將達854支。

議員陳睿生樂觀其成，但也點出民間快充站主要設在中山高、二高等要道，沿海充電地點較少，建議在台61、66沿線合適處設充電樁，對來沿海觀光民眾較方便。

交通局停管科長巫秀堅說，市府預計11月15日前完成充電樁現勘和建置，明年初啟用，高需求地區如桃園區和中壢區，充電停車格占比將從2%提升至6%，其他區域也從2%增至6%不等。

現行充電費率由業者自訂，未來收費標準需報交通局核定，考量裝設、拉線路的成本，慢充車位收費1度不超過9元，快充不超過12元；桃市府正簽辦充電收費標準，預計明年初公告實施。

台中市電動車登記數量2021年1566輛，去年底達到6681輛，成長速度驚人；中市府交通局出，台中今年將增383支，加原有410支，可達到中央2%規定；不過依中市低碳條例規定，總數得達到10%，未來每年目標增加總停車格數1%，年增3、400支，預計2032年達標。

交通局指出，最快明年1月起，電動車停一般車格第1小時免費，第2小時以上依現場費率為準。停充電車格第1小時收費20元、第2小時40元，充電費率也以現場為準，但每度上限20元。