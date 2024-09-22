家扶傳愛蒙古20年 已助1.3萬名貧童自立

蒙古在全球經濟體系中屬於中低收入國家，每4個人中就有1人為貧困人口，根據2024 年「IMD世界競爭力年報 」顯示，蒙古在67個受評比的國家中排名第61名，家扶基金會於2004年於蒙古設立第一個海外據點，認養童數由起初75人，經過20年後已幫助1萬3500名貧童自立。家扶基金會於今日於蒙古國家兒童樂園（National Amusement Park）舉辦「蒙古家扶20周年活動」，共同見證這重要的服務里程碑。

蒙古家扶中心28項扶幼方案中就有14項以教育為主題，包括課後輔導、學用品補充、大專助學及海外學生培育計畫，受扶助9年，自立後於育幼院工作擔任社工的Nyamdavaa Narantuya，兒時住烏布蘇省牧區放牧，父親過世、母親獨自艱辛養育，為了節省開銷，即使在零下40度的酷寒中仍不敢燒煤取暖，入夜常像是「睡在冰箱中」。然而貧窮並未擊倒她翻轉生命的企圖心，並在母親友人的介紹下，開始申請家扶助學金，讓她能安心完成學業，一圓以社工專業回饋社會的夢想。

根據蒙古國家統計局研究，2003年1314位新生兒中有1個天生唇顎裂患者、2023年654位新生兒中有1個天生唇顎裂患者，唇顎裂醫療需求較20年前更高，但因醫療落後，許多孩童受限家境無接受治療，導致無法順利吸吮母乳健康長大甚至無法正常說話。2010年家扶開始與蒙古婦幼醫院合作「偏遠地區微笑」醫療服務計畫，每年會到4個外省進行偏遠地區義診及手術治療，蒙古家扶每年補助偏遠地區兒童到首都就診，截至今年８月已協助約1,373名兒童進行手術。

此外，蒙古為內陸國家缺乏水資源，一人一天的用水量約7到8公升，甚至不到《人道主義憲章 》界定每人每日至少應有15公升的一半，加上近年來人口大量移入都市，根據烏蘭巴托市統計局2023年統計，超過52%的家庭居住於基礎建設尚未齊全而簡陋的市郊蒙古包區域，民眾要取得乾淨的水源需到350到500公尺外取水。為改善水資源取得狀況，蒙古家扶中心與當地水利局合作興建供水站，提供居民取水的可近性，自2007年開始共興建了31座供水站、捐贈3部送水車，服務約14萬7334人。

家扶中心表示，家扶也於蒙古推動「家扶村」特色方案，2007年與當地政府合作搭建蒙古包、設置家扶村等，幫助無固定住所的貧困家庭及兒童脫離流浪生活，在家扶村所設置的蒙古包，內部均提供家具，每一戶家庭擁有自己的儲藏室及200平方公尺的院子且免費供水，以濟貧、安貧、脫貧的服務目標，積極協助自立，至今已有105戶家庭自立。