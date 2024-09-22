包車接送、指定喝約翰走路？再爆水利節砸千萬辦桌 農水署回應了

農業部農田水利署彰化管理處今年6月宴請轄區小組長及地方政治人物時，遭爆餐宴以小組長經費83萬元支應，今天再被踢爆還有其他6個管理處所舉之類似活動，招標文件指定金尊啤酒、約翰走路黑牌12年威士忌等酒品外，辦桌費用更高達千萬。農水署表示，部分活動規畫確實不合時宜也影響觀感，將訂指引給各管理處供明年活動來參考。

農水署日前針對彰化管理處宴請活動的爭議表示，水利小組為農民組成的基層組織，協助政府辦理田間水路巡查、灌溉配水、小型農田水利設施維護管理，以及農田水利設施災害預防搶救，長年以來藉由辦理水利小組聯席會議結合水利節頒獎與農田水利政策宣導活動，該次活動經費均依農田水利作業基金預算編列是依附屬單位預算編制作業手冊、作業基金採企業會計準則用途別科目等相關規定辦理，並無不法。

然而有媒體從政府電子採購網進一步追查發現，石門、桃園、雲林管理處等均花了約300萬，招標文件顯示活動費用主要包含包車接送、宴席場地布置、提貨券、表揚獎牌和禮品等，光一個水利節全台就花了超過千萬元，以石門管理處為例，除了以270萬元招待650人外，還有擴大灌溉服務業務推廣物品要求廠商提供625台，每台1500元為限的電鍋，甚至有管理處指定金尊啤酒、約翰走路黑牌12年威士忌等酒品。

農水署副署長陳衍源回應，台灣各地舉辦水利節的歷史久遠，水利節是為感謝水利小組長、班長等長年協助政府並貢獻心力於農田水利事業，全國3493位小組長、9486位班長長年協助政府辦理田間水路巡查、配水、圳路清淤、水門啟閉及災害預防搶救，因此藉由水利節表揚暨慶祝活動。

至於經費部分，提貨券等是發給受表揚的小組長、班長以及績優人員等；啤酒也並非喝到飽，當時的標案是每桌4瓶啤酒，只不過得標廠商願意給予比較多的服務，例如只要有需求就提供等；電鍋等業務推廣物品則是要宣導國人多吃米。

陳衍源說，各管理處辦理水利節活動，經費均依規定編列、核銷，並依政府採購法辦理公開採購作業，只不過辦理方式需與時俱進，農水署將就水利節表揚獎勵額度、推廣紀念品項、餐宴方式等，訂定辦理活動指引，供各地管理處調整未來辦理方式，以符時宜。

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