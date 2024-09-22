世界手語日倡導手語權 聾城學藝趣擴大藝術參與

響應世界聾人聯合會2024年世界手語日主題「倡導手語權」，中華民國聾人協會獲文化部支持，擴大「聾城學藝趣」活動，9月21日及22日兩天活動圓滿落幕，盼持續推廣台灣手語共融環境。

根據中華民國聾人協會發布的新聞資料，今天活動第2天雖然大雨不斷，但活動仍熱鬧舉行，除了手語趣味競賽與手語市集散策之外，還有親子手語律動活動「魔法護地球」，夾腳拖劇團推出「調皮燈猴來過年」，最後由台北聾劇團為活動擔任閉幕演出。

中華民國聾人協會理事長黃淑芬表示，非常感謝全台各世代聾人共襄盛舉，風雨無阻完成2天的聾城活動，黃淑芬也感謝國立台灣圖書館提供活動場地，並長期支持台灣手語電子繪本拍攝，共同推廣台灣手語多元豐富地內涵及聾人文化。

中華民國聾人協會表示，手語作為聾人母語，落實聾人使用手語的權利，使聾人平等地參與社會，可以促進社會共融共好。今年活動在文化部國家語言整體發展方案支持之下，擴大舞台才藝表演與互動體驗闖關遊戲等體驗與推廣，希望讓民眾認識手語不單是一種溝通的語言，也能運用在表演藝術創作。