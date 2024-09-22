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晚間降雨持續！16縣市豪大雨特報 豪雨狂炸7地

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
持續受到低氣壓影響，各地降雨不斷，中央氣象署針對16縣市發布豪大雨特報。圖為台北中山區民眾撐傘出門。記者林伯東／攝影
持續受到低氣壓影響，各地降雨不斷，中央氣象署針對16縣市發布豪大雨特報。圖為台北中山區民眾撐傘出門。記者林伯東／攝影

持續受到低氣壓影響，各地降雨不斷，中央氣象署針對16縣市發布豪大雨特報豪雨警戒區包含基隆北海岸、台北市、新北市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣；大雨警戒區包含桃園市、新竹縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣山區、澎湖縣、金門地區、馬祖地區。

氣象署表示，受到鋒面及低壓帶影響，易有短延時強降雨，高雄市、屏東縣已有大豪雨發生，今晚至明日基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨。

另外，桃園、新竹、雲林、嘉義地區、澎湖、金門、馬祖及花蓮山區有局部大雨發生的機率，氣象署長表示，需注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

中央氣象署針對16縣市發布豪大雨特報。圖／翻攝自中央氣象署網站
中央氣象署針對16縣市發布豪大雨特報。圖／翻攝自中央氣象署網站

大雨特報 氣象署 豪雨

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