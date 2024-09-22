晚間降雨持續！16縣市豪大雨特報 豪雨狂炸7地

外科醫師陳榮堅分享，日前有一名50歲的女性，在進行胃癌手術三天後回診，詢問醫師開的藥是不是有什麼副作用，因為她感覺眼睛突然看不清楚。陳榮堅細問之下得知，病患手術後出院那天，有到ATM領錢，領完錢之後沒有洗手就直接揉眼睛，推測有可能是感染帶狀疱疹（俗稱皮蛇），呼籲民眾觸摸公共設施之後要勤洗手。

2024-09-22 12:46