低壓挾雨下不停！雨勢一路到這日才趨緩 全台降雨熱區曝光

未來1周仍持續受到低壓帶影響，天氣不穩定、水氣多。中央氣象署預報員官欣平表示，低壓帶帶來的水氣將持續影響到周二清晨，尤其今晚至基隆北海岸、桃園以北、南部地區有大雨及豪雨發生，周二白天天氣好轉，周三起至下周一，北部、東半部雲量變多，偶有降雨，但較不會出現如今天的大豪雨狀況。

第19號熱帶低氣壓（TD）部分，官欣平指出，TD19由於非常靠近中國大陸福建陸地，預估今晚間就會減弱為普通低氣壓，之後併入大低壓系統，未來就不需要再討論。今晚至明天要注意的仍是低壓帶所帶來的影響。

至於未來是否還有颱風生成？官欣平坦言，台灣附近仍有大低壓帶，現在觀察南海至菲律賓東側，仍會有新一波低壓帶，不排除有熱帶系統生成，但預報系統沒有明顯指出生成時間、位置路徑、情度等，後續還要再觀察，「10月上旬需注意的仍是低壓帶發展狀況」，10月中下旬隨著北方高壓逐漸增強，才會切換秋冬天氣。

降雨部分，根據氣象署官網，今天雨量最多的地方為新北市三貂嶺，累積279毫米，其次為新北市平溪旅遊，累積雨量264毫米，屏東縣社口、高雄市國三S385K累積雨量均達到240毫米以上。

官欣平說明，近期受到地壓帶影響，而低壓帶之間的影響很複雜，包含熱帶性低氣壓與低壓之間的交互作用、低壓自己的變化，另外目前北邊海面還有一個峰面，其鋒面帶來的東北風也與低壓有交互作用。

目前全台降雨熱區分為2個部分，一個是南台灣，受到低壓帶邊緣強風輸送帶來的水氣，另一個是北台灣，今天午後起降雨變得明顯，主因是受到低壓帶帶來的熱氣流與北邊東北風有交互作用，因而帶來水氣。

低壓帶帶來的影響將延續到周二清晨，周二（24日）白天各地多雲到晴、午後短暫雷震雨；周三至下周一（25至29日）環境風場轉為東北風，水氣增加，北部、東半部月底雲量變多、偶有降雨。

官欣平指出，今晚基隆北海岸、桃園以北、南部地區都有大雨與豪雨發生，但今下午出現的大豪雨狀況會慢慢緩和，要留意整體低壓影響，另外，今晚金門、馬祖、澎湖等外島地區降雨較為明顯，夜間會出現豪雨。

周一至周二清晨（23至24日）鋒面離開北部後面，降雨狀況仍受低壓帶影響，西半部、東北部不定時有陣雨及雷雨，「但空檔較多」，不像今天一直降雨不斷，西半部尤其以桃園以北，以及東半部地區有午後雷陣雨，出現大雨或豪雨機率較高；中南部明天白天轉為較大雨勢，出現豪雨的機率較小。

溫度部分，官欣平說，由於這波鋒面及後面所戴的涼空氣不怎麼強，僅有北部及馬祖地區較能感受到涼意，明天北部白天高溫約29至30度，中南部白天高溫為30至31度，高溫均受到降雨關係略降，但後天又回升至31至32度。