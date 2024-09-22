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捷克瑰寶展台北登場 藍染、木偶戲展現捷台傳統文化

中央社／ 台北22日電

捷克文化瑰寶：捷克的聯合國教科文組織有形及無形文化資產」展覽20日起在台北登場，主辦方捷克中心台北主任馬凱棠表示，這次有藍染布、木偶戲等展覽，不僅是要呈現捷克的文化遺產，更是要強調捷台雙方文化相近之處。

捷克中心台北發布新聞稿指出，捷克中心台北與捷克經濟文化辦事處20日為「捷克文化瑰寶：捷克的聯合國教科文組織有形及無形文化資產」展覽揭幕，邀請捷克手風琴演奏家Jirka Hilčer現場演奏當地音樂。

捷克中心台北指出，開幕活動介紹捷克的世界文化遺產，包括布拉格、庫倫洛夫等地的有形文化遺產，以及傳統木偶戲等無形文化資產，還有講座介紹捷克木偶戲的歷史與技藝；另由台北偶戲館特別提供台灣布袋戲講座，展現捷台間無形資產的互相呼應。

捷克中心台北提及，捷克傳統藍染布為展覽亮點之一，展示該傳統工藝在現代時尚中的應用，捷克知名服裝品牌SISTERSCONSPIRACY創辦人兼設計師AliceKlouzková將傳統技藝融合進現代的時尚作品。

捷克中心台北主任馬凱棠（Markéta Záhumenská）指出，台灣部分客家庄在清代曾是重要的藍染工坊，而布袋戲在台灣也十分盛行，這次展覽不僅是要呈現捷克的文化遺產，更是要強調捷台雙方文化相近之處。

捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）在活動致詞時表示，世界最美麗的風景在於人和文化的多樣性，很高興能與台灣觀眾分享捷克文化遺產的精華。

台北市政府國際事務委員會執行長俞振華提及，樂見雙邊文化建立交流，期待加強與捷克之間的相互合作及友誼。

「捷克文化瑰寶：捷克的聯合國教科文組織有形及無形文化資產」展覽於9月20日至10月10日，在台北微風信義與新光三越A4館之間的戶外人行步道登場，展覽期間可免費品嚐捷克特色皮爾森啤酒和香腸，以及台灣藍色珍珠奶茶與藍染布料製作的小禮物。

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世界文化遺產 捷克

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