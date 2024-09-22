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社區大學全國研討會 彭啓明演講打造淨零之路

中央社／ 雲林縣22日電
為期3天的2024社區大學全國研討會21日起在嘉義縣舉行，22日邀請環境部長彭啓明（圖）專題演講「從中央到地方，公私協力的淨零之路」。圖／中央社
為期3天的2024社區大學全國研討會21日起在嘉義縣舉行，22日邀請環境部長彭啓明（圖）專題演講「從中央到地方，公私協力的淨零之路」。圖／中央社

社區大學全國促進會昨天起在嘉義縣辦理2024社區大學全國研討會，今天邀請環境部長彭啓明專題演講「從中央到地方，公私協力的淨零之路」，呈現公私協力建構韌性社會的活力。

社區大學全國促進會從昨天起在嘉義縣辦理為期三天的「淨零之路，社大同行：2024社區大學全國研討會」，今天安排演講與圓桌論壇，邀請彭啓明進行專題演講，嘉義縣長翁章梁、民進黨立委陳冠廷等人出席。

彭啓明以「氣候變遷的轉折點-政府、企業及民間的新思維」為主題，中央在跨部會合作下，推動環保新文化運動、數位化管理垃圾、廢（污）水管理綠色轉型等。

彭啓明指出，2022年全球疫後溫室氣體史上最高，台灣經濟維持成長，排放下降，但與日本等先進國家相比，台灣仍有許多進步空間。

他強調，因應極端氣候變遷、永續發展，每個部會請副首長擔任各部會的永續長，與民間企業對齊腳步，這不會增加預算、不會增加編制，永續長工作具體明確化，淨零排碳2050之前政府該做的事，與民間企業要對接，與世界腳步連在一起。

為呼應「2050淨零排放」政策，研討會希望整合跨部會資源，連結個人、企業、非政府組織等多元角色投入轉型工作，以吸收、消除造成地球暖化的溫室氣體。因此，研討會特別以「淨零轉型」為題，藉此向全國各地的公民社群介紹公私協力推動淨零轉型的架構。

彭啓明 氣候變遷 淨零 社區大學 翁章梁 陳冠廷

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