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豪雨炸！台鐵猴硐=三貂嶺因落石單線運轉 平溪線全區間停駛
今天受到低氣壓影響，全台各地降雨顯著，多地甚至出現豪雨、暴雨，臉書粉專合鐵事故通報平台指出，猴硐車站至三貂嶺車站間因落石，該路段目前單線運轉，宜蘭線部分列車有所延遲，另外，因劇烈天氣影響，平溪線暫停營運，提醒民眾改搭其他交通工具。
根據台鐵官網，來往三貂嶺車站的區間列車4823、4824、4825、4826、4827、4828、4831、4832等8列次，全區間停駛。
而區間4112、4172、4822、4182、4188、4703、4807、4813、4815、4817、4821、4171、4173、4177開網蘇澳的班次則預估延誤1至37分鐘。
台鐵表示，監測發現，下午1時22分，平溪線包含三貂嶺=大華間及平溪=大華間，2處雨量已達行動值，即刻派員到現場監看，即時起平溪線暫時停駛，並請車站加強播音請旅客改搭其他交通工具。
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