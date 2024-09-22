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低壓帶影響全台 各地降雨持續至下周二

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
今明兩天熱帶性低氣壓及低壓帶影響全台，各地易有短延時強降雨，而台北地區今整日雨勢不斷，未備雨具的民眾在雨中快步通過行人穿越道。記者侯永全／攝影
今明兩天熱帶性低氣壓及低壓帶影響全台，各地易有短延時強降雨，而台北地區今整日雨勢不斷，未備雨具的民眾在雨中快步通過行人穿越道。記者侯永全／攝影

今明兩天熱帶性低氣壓及低壓帶影響全台，各地易有短延時強降雨，氣象署針對15縣市發布大豪雨及大雨特報。屏東山區及高雄有局部豪雨或大豪雨，屏東平地及台南有局部大雨或豪雨，新竹以北及外島有局部大雨發生機率。

今天秋分，時序雖已入秋，氣溫仍居高不下，近日僅因持續降雨稍稍緩解悶熱的暑氣。氣象署發布的大豪雨警戒地區有高雄、屏東山區，豪雨則包含台南、屏東平地、恆春，而北北基桃、新竹、雲林、嘉義、宜蘭、澎湖、金門及馬祖地區則會有大雨。雨勢將持續影響至下周二，之後各地將逐漸轉為多雲到晴或午後雷陣雨的天氣。

下周三起，低壓帶遠離，各地轉為偏南風環境，降雨趨緩，迎風面的南部會有短暫陣雨，北部則會有午後雷陣雨或零星降雨機率，但氣溫回升約二、三度，尤其大台北地區感受悶熱。

受熱帶性低氣壓及低壓帶影響，全台降下陣雨或豪大雨，而大台北地區今整日雨勢不斷。低壓帶將持續影響至下周二，周三後各地將逐漸轉為多雲到晴或午後雷陣雨的天氣。記者侯永全／攝影
受熱帶性低氣壓及低壓帶影響，全台降下陣雨或豪大雨，而大台北地區今整日雨勢不斷。低壓帶將持續影響至下周二，周三後各地將逐漸轉為多雲到晴或午後雷陣雨的天氣。記者侯永全／攝影

屏東 新竹 豪雨

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