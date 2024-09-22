上廁所總是不順？三大重點你也忽略了嗎 吃錯油身體發炎更嚴重

上廁所嗯嗯超級卡！你還停在多吃菜、多喝水的舊觀念嗎？營養師方慈聲在Instagram上發布影片，帶你揭秘三大重點，一起來看看平常忽略了什麼吧！

重點一、攝取礦物質鎂

鎂離子可以幫助神經穩定，上廁所時腸道細胞必須蠕動，此外還可以幫助其正常作用且具有軟便效果。

舉例來說香蕉、堅果和原型澱粉如糙米、燕麥都富含鎂離子。

重點二、發酵類食物

許多人平常都會購買益生菌，但是否攝取益生菌食物？除了蔬菜以外，優格、優酪乳、紅麴和味噌都屬發酵類食物，可以讓腸胃蠕動更加順暢。

重點三、吃好的油脂

大家都知道不能只吃水煮餐，也要吃含油的食物，但方慈聲強調「對的油很重要」。有些人選擇吃肥肉攝取油脂，這樣反而會讓身體的發炎反應更加嚴重，她建議選擇堅果類、植物油這類「好的油脂」，同時可以降低發炎指數。

只要注意以上三大重點，就不會再上廁所上到腳麻了！