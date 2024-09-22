雨區擴大！16縣市豪大雨特報恐下到明晨
大雨還在下。中央氣象署下午14時10分針對全台16縣市發布大豪雨或豪雨、大雨特報，恐一路下到明晨。
氣象署指出，熱帶性低氣壓及低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日屏東縣及高雄市有局部豪雨或大豪雨，台北市、新北市、桃園市、台南市及恆春半島有局部大雨或豪雨，基隆、新竹、嘉義、宜蘭、花蓮地區、澎湖、金門、馬祖及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。
大豪雨：高雄市、屏東縣。豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、台南市、恆春半島。大雨：新竹縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區、澎湖縣、金門地區、馬祖地區。影響時間：22日下午至23日晨。
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