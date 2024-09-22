快訊

北市9米路樹倒塌雙門跑車被砸 落地前一秒...雙載機車壓線過

益生菌可改善慢性腎臟病？腎臟醫學會不忍了！發聲明稿這麼說

雨區擴大！16縣市豪大雨特報恐下到明晨

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
新北市中和地區上午突然大雨，讓民眾撐傘過馬路也是渾身濕答答，僅能緩步向前。記者陳正興／攝影
新北市中和地區上午突然大雨，讓民眾撐傘過馬路也是渾身濕答答，僅能緩步向前。記者陳正興／攝影

大雨還在下。中央氣象署下午14時10分針對全台16縣市發布大豪雨或豪雨、大雨特報，恐一路下到明晨。

氣象署指出，熱帶性低氣壓及低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日屏東縣及高雄市有局部豪雨或大豪雨，台北市、新北市、桃園市、台南市及恆春半島有局部大雨或豪雨，基隆、新竹、嘉義、宜蘭、花蓮地區、澎湖、金門、馬祖及台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

大豪雨：高雄市、屏東縣。豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、台南市、恆春半島。大雨：新竹縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區、澎湖縣、金門地區、馬祖地區。影響時間：22日下午至23日晨。

屏東縣 強降雨 氣象署 豪雨

延伸閱讀

大雨一直下…南部下到發紫 鄭明典：西南氣流影響

大雨繼續下！14縣市豪大雨特報恐一路下到晚上

雨勢升級！14縣市豪大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

氣象署發熱帶性低氣壓特報 14縣市豪大雨特報

相關新聞

雨區擴大！16縣市豪大雨特報恐下到明晨

大雨還在下。中央氣象署下午14時10分針對全台16縣市發布大豪雨或豪雨、大雨特報，恐一路下到明晨。

連日降雨不斷 農業部：短期葉菜品質不佳價格再波動

近期持續受低壓帶和滯留鋒面影響，台灣各地區易有短延時強降雨，根據台北市農產運銷公司統計，近日每公斤菜價略漲4元左右，農業...

大雨一直下…南部下到發紫 鄭明典：西南氣流影響

今明兩天受低氣壓影響，全台降雨機率高，昨晚起低壓帶水氣逐漸移入，台灣各地有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、北部、南部及東...

台鐵山嵐、海風號11月上線 新竹站單日破5萬人微調班表

台鐵新竹車站連同5個管理站，每日上下車旅客人數近5.5萬人，每日票箱收入近200萬元，為台鐵旅客轉運機能最佳的一等站，為...

今秋分時間點曝 氣象署：嚴防豪大雨

今天是秋分，中央氣象署粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，2024年秋分的時間點，大約就在今天22日晚間20時44分。秋...

秋分「白天與黑夜等長」溫度卻不是 氣象署發現1趨勢

今天是秋分，受天氣影響稍感涼意，中央氣象署今表示，以台灣11個平地氣象站的日均溫氣候平均值排序統計，並找出個氣象站日均溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。