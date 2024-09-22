快訊

北市9米路樹倒塌雙門跑車被砸 落地前一秒...雙載機車壓線過

聽新聞
0:00 / 0:00

連日降雨不斷 農業部：短期葉菜品質不佳價格再波動

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
近日大雨不斷，產區蔬菜也受到影響。記者陳正興／攝影
近日大雨不斷，產區蔬菜也受到影響。記者陳正興／攝影

近期持續受低壓帶和滯留鋒面影響，台灣各地區易有短延時強降雨，根據台北市農產運銷公司統計，近日每公斤菜價略漲4元左右，農業部表示，主要受大雨淹水影響，凱米颱風後復耕的短期葉菜將再受影響，後續價格將有波動。

根據北農統計，今日蔬菜到貨量約1189噸，進貨量較昨日略減，量增菜種有小白菜、蕹菜、萵苣菜、甘薯葉、絲瓜、苦瓜、敏豆、甜椒、紅蘿蔔、青蔥等，量減菜種有大白菜、青江菜、胡瓜、花胡瓜、茄子、番茄、青花苔、玉米、蘿蔔、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。

北農分析，今日市況因逢明日休市，預期需求增加，由於昨日外市下一整天雨銷售情形不盡理想，雖然進貨量略減，但承銷人購買意願趨緩，買氣略平，各菜種行情漲跌互見。據統計，葉菜類進貨量大幅增加，甘藍到貨量約185噸，價格上漲6元；大白菜到貨量約58噸，價格上漲2元；甘薯葉到貨量約34噸，價格下跌3元。

農糧署副署長姚志旺表示，菜價略漲原因主要還是近日的連續大雨，不少產區出現淹水，導致先前因颱風復耕的，以及準備要採收的白菜、青江菜等短期葉菜因為淹水品質下降，後續價格會出現波動，要等後續天氣轉好後供應量才會逐漸回穩。

北農 淹水 菜價 農業部

延伸閱讀

【重磅快評】班班保久奶 小學生不想當農業救星？

64歲胡瓜融入女團AKB48 不違和 零距離聞髮香當場回春

影／農業部指陸復徵蔬果關稅可控 趙少康：有點何不食肉糜

農業部：農產品輸中國享零關稅項目少 影響可控

相關新聞

雨區擴大！16縣市豪大雨特報恐下到明晨

大雨還在下。中央氣象署下午14時10分針對全台16縣市發布大豪雨或豪雨、大雨特報，恐一路下到明晨。

連日降雨不斷 農業部：短期葉菜品質不佳價格再波動

近期持續受低壓帶和滯留鋒面影響，台灣各地區易有短延時強降雨，根據台北市農產運銷公司統計，近日每公斤菜價略漲4元左右，農業...

大雨一直下…南部下到發紫 鄭明典：西南氣流影響

今明兩天受低氣壓影響，全台降雨機率高，昨晚起低壓帶水氣逐漸移入，台灣各地有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、北部、南部及東...

台鐵山嵐、海風號11月上線 新竹站單日破5萬人微調班表

台鐵新竹車站連同5個管理站，每日上下車旅客人數近5.5萬人，每日票箱收入近200萬元，為台鐵旅客轉運機能最佳的一等站，為...

今秋分時間點曝 氣象署：嚴防豪大雨

今天是秋分，中央氣象署粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，2024年秋分的時間點，大約就在今天22日晚間20時44分。秋...

秋分「白天與黑夜等長」溫度卻不是 氣象署發現1趨勢

今天是秋分，受天氣影響稍感涼意，中央氣象署今表示，以台灣11個平地氣象站的日均溫氣候平均值排序統計，並找出個氣象站日均溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。