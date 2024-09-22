連日降雨不斷 農業部：短期葉菜品質不佳價格再波動

近期持續受低壓帶和滯留鋒面影響，台灣各地區易有短延時強降雨，根據台北市農產運銷公司統計，近日每公斤菜價略漲4元左右，農業部表示，主要受大雨淹水影響，凱米颱風後復耕的短期葉菜將再受影響，後續價格將有波動。

根據北農統計，今日蔬菜到貨量約1189噸，進貨量較昨日略減，量增菜種有小白菜、蕹菜、萵苣菜、甘薯葉、絲瓜、苦瓜、敏豆、甜椒、紅蘿蔔、青蔥等，量減菜種有大白菜、青江菜、胡瓜、花胡瓜、茄子、番茄、青花苔、玉米、蘿蔔、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。

北農分析，今日市況因逢明日休市，預期需求增加，由於昨日外市下一整天雨銷售情形不盡理想，雖然進貨量略減，但承銷人購買意願趨緩，買氣略平，各菜種行情漲跌互見。據統計，葉菜類進貨量大幅增加，甘藍到貨量約185噸，價格上漲6元；大白菜到貨量約58噸，價格上漲2元；甘薯葉到貨量約34噸，價格下跌3元。

農糧署副署長姚志旺表示，菜價略漲原因主要還是近日的連續大雨，不少產區出現淹水，導致先前因颱風復耕的，以及準備要採收的白菜、青江菜等短期葉菜因為淹水品質下降，後續價格會出現波動，要等後續天氣轉好後供應量才會逐漸回穩。