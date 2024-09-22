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今秋分時間點曝 氣象署：嚴防豪大雨
不過，「報天氣 - 中央氣象署」指出，今天要更注意的是，從雲圖上除了可以看到晝夜對分，雲圖左側可以看到一大片的雲系，就是台灣所處的低壓帶的雲系。其中有個熱帶性低氣壓目前正位在台灣海峽北部，
氣象署目前正發布熱帶性低氣壓特報，受到低壓帶及熱帶性低氣壓影響，今天天氣相當不穩定，易有陣雨或雷雨，以及短延時強降雨出現。尤其基隆北海岸、北部、南部、東南部、金門、馬祖要留意局部豪雨，中部、東北部、澎湖也要留易局部大雨。
此外，台灣各海面風浪偏大，金門及馬祖將有9至10級強陣風，雲林以南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖也有較強陣風。東半部、西南部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生的機率。
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