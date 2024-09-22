今秋分時間點曝 氣象署：嚴防豪大雨

今天是 秋分 ，中央 氣象署 粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，2024年秋分的時間點，大約就在今天22日晚間20時44分。秋分為晝夜平分之日，過了秋分，太陽直射區移至南半球，台灣所在的北半球黑夜將比白天長，吸收到的太陽輻射能量逐漸減少，表示季節上由「暖季」轉換為「冷季」。

不過，「報天氣 - 中央氣象署」指出，今天要更注意的是，從雲圖上除了可以看到晝夜對分，雲圖左側可以看到一大片的雲系，就是台灣所處的低壓帶的雲系。其中有個熱帶性低氣壓目前正位在台灣海峽北部，

氣象署目前正發布熱帶性低氣壓特報，受到低壓帶及熱帶性低氣壓影響，今天天氣相當不穩定，易有陣雨或雷雨，以及短延時強降雨出現。尤其基隆北海岸、北部、南部、東南部、金門、馬祖要留意局部豪雨，中部、東北部、澎湖也要留易局部大雨。