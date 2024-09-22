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今秋分時間點曝 氣象署：嚴防豪大雨

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
今天是秋分，秋分為晝夜平分之日，但中央氣象署呼籲嚴防豪大雨。擷取自「報天氣 - 中央氣象署」
今天是秋分，秋分為晝夜平分之日，但中央氣象署呼籲嚴防豪大雨。擷取自「報天氣 - 中央氣象署」

今天是秋分，中央氣象署粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，2024年秋分的時間點，大約就在今天22日晚間20時44分。秋分為晝夜平分之日，過了秋分，太陽直射區移至南半球，台灣所在的北半球黑夜將比白天長，吸收到的太陽輻射能量逐漸減少，表示季節上由「暖季」轉換為「冷季」。

不過，「報天氣 - 中央氣象署」指出，今天要更注意的是，從雲圖上除了可以看到晝夜對分，雲圖左側可以看到一大片的雲系，就是台灣所處的低壓帶的雲系。其中有個熱帶性低氣壓目前正位在台灣海峽北部，

氣象署目前正發布熱帶性低氣壓特報，受到低壓帶及熱帶性低氣壓影響，今天天氣相當不穩定，易有陣雨或雷雨，以及短延時強降雨出現。尤其基隆北海岸、北部、南部、東南部、金門、馬祖要留意局部豪雨，中部、東北部、澎湖也要留易局部大雨。

此外，台灣各海面風浪偏大，金門及馬祖將有9至10級強陣風，雲林以南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖也有較強陣風。東半部、西南部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生的機率。

新北市中和地區上午突然大雨，讓民眾撐傘過馬路也是渾身濕答答，僅能緩步向前。記者陳正興／攝影
新北市中和地區上午突然大雨，讓民眾撐傘過馬路也是渾身濕答答，僅能緩步向前。記者陳正興／攝影

氣象署 秋分 馬祖

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