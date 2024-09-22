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秋分「白天與黑夜等長」溫度卻不是 氣象署發現1趨勢

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署表示，秋分這天意味白天與黑夜等長，但溫度中位數卻是「幾乎由北到南增加」。圖／中央氣象署提供
中央氣象署表示，秋分這天意味白天與黑夜等長，但溫度中位數卻是「幾乎由北到南增加」。圖／中央氣象署提供

今天是秋分，受天氣影響稍感涼意，中央氣象署今表示，以台灣11個平地氣象站的日均溫氣候平均值排序統計，並找出個氣象站日均溫的中位數，發現是幾乎由北到南逐漸增加，但發生日期沒有明顯規律，因此，秋分雖是白天與黑夜時間等長的日子，但一年之中，氣溫中位數發生的日期比秋分更晚。

氣象署粉專「報氣候 - 中央氣象署」今在發文分享秋分小知識，氣象署表示，天文上的秋分，大約是每年的9月23日前後，今年發生在9月22日，這天意味著白天與黑夜等長，過了秋分後，北半球的黑夜會逐漸長於白天。

太陽直射最北的「夏至」是在每年的6月下旬，但北半球夏季都是在7、8月才是最熱的，那是否秋分會因為日夜一樣長，氣溫就剛好是一年之中的中位數？

氣象署說明，中位數是一組數字中，經排序後的中間值。以一年的氣溫為例，將365天的氣溫由高至低排序，中位數為第183名的氣溫，第1至182名比中位數高，第184至365名比中位數低，即高於、低於中位數的日數都剛好是182天。

為了解氣溫是否也是整年的中間值，氣象署台灣11個平地氣象站的日均溫氣候平均值（1991 ~ 2020 年）進行排序統計，分別找出各氣象站日均溫的中位數，即一年之中的氣溫均分點，以及下半年達到氣溫均分點的日期，並計算距離秋分的天數。

氣象署指出，可以發現各地測站氣溫的「均分日」，大約是秋分後的30至40天，也就是說，氣溫均分日大多落於10月下旬至11月上旬；有趣的是，盡管「均分日」的日均溫大致由北到南逐漸升溫，氣溫均分日的日期卻沒有明顯的規律。

氣象署表示，秋分雖是白天與黑夜時間等長的日子，但一年之中，氣溫中位數發生的日期比秋分更晚。

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