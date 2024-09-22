想吃再等等！韓國「橋村炸雞」將開桃園大江店、高雄店

來自韓國的「橋村炸雞」繼2023年8月正式登台以來，已經於雙北、台中、台南等地開設分店。根據求職網站資訊，橋村也即將再開設高雄店、桃園大江店等門市，新竹店亦在規劃當中，讓更多不同地區的民眾，也能享受到橋村炸雞的滋味。

創辦於1991年的「橋村炸雞」，在韓國海內外擁有約1,300間門市，乃是韓國知名的連鎖炸雞品牌之一，也是許多台灣民眾前往韓國旅遊時必吃的在地美味。2023年8月，橋村炸雞首度登台，在新北板橋車站環球中心開設全台首間門市，店內提供蜂蜜、醬香、香辣等口味的炸雞，還有韓式辣炒年糕、辣泡菜雞肉炒飯、酥炸魷魚圈等多種餐點。

橋村炸雞登台之後，積極拓展版圖。2023年11月，即於台北101開設第2間門市；同年12月又開設「信義新光A11店」。今年橋村先於4月首度南下，開設台南西門店，又於9月開設「台中民權店」，乃是全台首間街邊店。根據求才網站資訊，橋村炸雞已在高雄市前鎮區規劃新分店，為高雄首間分店；另外還將開設「桃園大江店」，店址即在大江購物中心內，同樣是桃園第一間門市。同時新竹店也正在人才招募當中。隨著新分店拓展，也能為更多不同地方的粉絲帶來更便捷的用餐體驗。