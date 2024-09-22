大雨一直下…南部下到發紫 鄭明典：西南氣流影響

今明兩天受低氣壓影響，全台降雨機率高，昨晚起低壓帶水氣逐漸移入，台灣各地有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、北部、南部及東南部地區有局部豪雨發生，其他地區亦有局部大雨發生。今天持續受低壓帶影響，中央氣象署中午針對全台14縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到晚上。

中央氣象局前局長鄭明典在臉書po圖指出，這是西南氣流影響。對著台灣吹的西南季風，當風速高於25節，大約就是圖中黃色區以上，就可以稱為西南氣流。

鄭明典說，從昨晚開始，台灣就受到西南氣流影響，但是這股西南氣流不是很深厚，所以主要雨區在海上延伸到山前平地，高山區雨量不特別明顯。

稍早鄭明典也說，南部雨量「紫色」。南部雨勢並未減緩，半天累積到紫色範圍，很需要關注了。氣象署稍早統計前20名累積雨量都在高雄、屏東，少部分在台南，都超過118毫米。

氣象署中午指出，熱帶性低氣壓及低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日屏東縣山區及高雄市有局部豪雨或大豪雨，台北市、新北市、台南市、屏東縣有局部大雨或豪雨，基隆、桃園、新竹、嘉義、宜蘭、澎湖、金門、馬祖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。