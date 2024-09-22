樂生療養院攜手肝基會 120民眾受惠防肝癌

肝病防治學術基金會與樂生療養院在民間單位協助下，今天舉辦免費肝炎抽血癌篩暨腹超檢驗，同時安排120名民眾腹部超音波檢查，讓病友、家屬及附近居民提早預防肝病威脅。

為照顧民眾的健康，肝病防治學術基金會結合台灣88工商協進會愛心善款與林堉璘宏泰教育基金會堉璘台灣奉獻獎的支持，在衛生福利部樂生療養院舉辦免費肝炎、癌症指數抽血及120名預先報名的民眾腹部超音波檢查，報告2週內可寄給民眾，讓療養院病友及家屬提早預防肝病的威脅。

代表肝基會的好心肝醫療事業發展執行長李懋華說，「主動篩檢、積極追蹤、及早治療」是預防肝硬化及肝癌關鍵三部曲，希望透過活動讓篩檢年齡下降到30歲，目前慢性肝病及肝硬化已掉到十大死因之外，而肝癌在十大癌症死因中也早已從盤踞40多年的第1名降至第2名。

樂生療養院副院長莊毓民表示，這次活動不僅服務樂生療養院漢生院民長者，還擴大到新莊、樹林、龜山及迴龍等地區居民，院方期望透過保肝篩檢活動，讓深度與廣度再強化，也進一步加強醫療、教育與研究並重的「社區型醫院」服務模式，為地方民眾提供更全面、貼心的健康支持。

肝病防治學術基金會表示，據衛福部統計，肝癌高居國人十大癌症第2位，每年奪走上萬條人命。目前國民健康署預防保健服務主要針對45歲以上民眾，且終生僅一次免費B、C型肝炎篩檢，衛生福利部樂生療養院積極與肝基會合作，將免費篩檢年齡提前，不僅讓肝炎篩檢更普及，也強化保肝意識，盼幫助民眾早期發現、及早治療，有效降低肝病死亡率。