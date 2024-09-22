快訊

燈光是吸蚊還驅蚊？專家揭跟色溫大有關係：深受一類燈光吸引

盧秀燕若想當藍營超級賽亞人 好好思考侯友宜前車之鑑

本土語師資荒 老師躺病床遠距教學 教甄還要證照

樂生療養院攜手肝基會 120民眾受惠防肝癌

中央社／ 桃園22日電

肝病防治學術基金會與樂生療養院在民間單位協助下，今天舉辦免費肝炎抽血癌篩暨腹超檢驗，同時安排120名民眾腹部超音波檢查，讓病友、家屬及附近居民提早預防肝病威脅。

為照顧民眾的健康，肝病防治學術基金會結合台灣88工商協進會愛心善款與林堉璘宏泰教育基金會堉璘台灣奉獻獎的支持，在衛生福利部樂生療養院舉辦免費肝炎、癌症指數抽血及120名預先報名的民眾腹部超音波檢查，報告2週內可寄給民眾，讓療養院病友及家屬提早預防肝病的威脅。

代表肝基會的好心肝醫療事業發展執行長李懋華說，「主動篩檢、積極追蹤、及早治療」是預防肝硬化及肝癌關鍵三部曲，希望透過活動讓篩檢年齡下降到30歲，目前慢性肝病及肝硬化已掉到十大死因之外，而肝癌在十大癌症死因中也早已從盤踞40多年的第1名降至第2名。

樂生療養院副院長莊毓民表示，這次活動不僅服務樂生療養院漢生院民長者，還擴大到新莊、樹林、龜山及迴龍等地區居民，院方期望透過保肝篩檢活動，讓深度與廣度再強化，也進一步加強醫療、教育與研究並重的「社區型醫院」服務模式，為地方民眾提供更全面、貼心的健康支持。

肝病防治學術基金會表示，據衛福部統計，肝癌高居國人十大癌症第2位，每年奪走上萬條人命。目前國民健康署預防保健服務主要針對45歲以上民眾，且終生僅一次免費B、C型肝炎篩檢，衛生福利部樂生療養院積極與肝基會合作，將免費篩檢年齡提前，不僅讓肝炎篩檢更普及，也強化保肝意識，盼幫助民眾早期發現、及早治療，有效降低肝病死亡率。

樂生療養院 肝炎 肝病

延伸閱讀

睡久睡飽還是很累？TOP6肝病徵兆小心是肝臟亮紅燈

民主基金會25日處理盧業中人事案 韓國瑜正面迎戰

好心肝免費超音波檢查 彩券公益最大化

清大與馬偕合作治肝癌新技術 將展開全球首例人體試驗

相關新聞

大雨繼續下！14縣市豪大雨特報恐一路下到晚上

大雨大雨一直下！中央氣象署中午針對全台14縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到晚上。

比馬桶還髒！胃癌女術後ATM領錢外加1動作 竟感染皮蛇險失明

外科醫師陳榮堅分享，日前有一名50歲的女性，在進行胃癌手術三天後回診，詢問醫師開的藥是不是有什麼副作用，因為她感覺眼睛突然看不清楚。陳榮堅細問之下得知，病患手術後出院那天，有到ATM領錢，領完錢之後沒有洗手就直接揉眼睛，推測有可能是感染帶狀疱疹（俗稱皮蛇），呼籲民眾觸摸公共設施之後要勤洗手。

1家4口上吐下瀉送急診、高中兒住院1周闌尾炎 元凶是媽媽手上小傷口

外科醫師陳榮堅表示，日前有一名高中生因為腸胃炎住院一周，後來診斷出闌尾炎。在了解高中生病史後，得知一周前全家人都曾上吐下瀉，起因是媽媽手上有個小傷口沒處理好卻繼續幫家人煮飯，導致食物遭金黃色葡萄球菌汙染所致。

年輕人注意！17種癌症比例快速增加 醫示警：多跟肥胖有關

台灣是美食之島，路上有各式各樣的外食、手搖飲誘惑，不過這也引發健康危機。醫師黃軒引用國際研究表示，17種癌症在1990年後出生的人當中日益普遍，其中多和肥胖脫不了關係。

TPASS使用人次6.89億人 交長：常客優惠方式再推2.0版

今天是世界無車日，交通部長陳世凱今表示，TPASS已推出超過1年，使用人次約6.89億人，公共運輸使用量較過去同期成長1...

台鐵山嵐、海風號11月上線 新竹站單日破5萬人微調班表

台鐵新竹車站連同5個管理站，每日上下車旅客人數近5.5萬人，每日票箱收入近200萬元，為台鐵旅客轉運機能最佳的一等站，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。