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8歲小耳症男童歷經12小時重建手術 炫耀「新耳」展自信

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
12歲柬埔寨唇顎裂女孩楊貝寧高唱「當我們同『寨』一起」，勇敢說出日後想成為醫師的夢想。記者廖靜清／攝影
12歲柬埔寨唇顎裂女孩楊貝寧高唱「當我們同『寨』一起」，勇敢說出日後想成為醫師的夢想。記者廖靜清／攝影

來自金門的欣橙，是一位8歲小耳症男童，在父親的鼓勵與開導下，覺得除了耳朵比較小之外，自己與他人無異。欣橙媽媽說，很自責沒給孩子健康的身體，且在民風純樸的金門偏鄉，常被指責是不是懷孕犯忌，所以生出顏損兒？

在接受羅慧夫顱顏基金會的輔導與協助後，欣橙媽媽逐漸走抑鬱負面的情緒，學習尊重不一樣的生命。2年前，欣橙接受外耳重建手術，歷經12小時終於重獲新耳，他興奮地跟同學炫耀：我有大大的新耳朵了。

根據統計，台灣每600個新生兒中，就有1個唇顎裂患者；每5000個新生兒中，有1位小耳症患者。羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶表示，去年有255名先天顱顏缺陷的新生兒，他們需要進行廣泛性骨膜修復術，包括術後持續進行上顎擴張及牙齒矯正，費用高達數十萬元，對貧困的顱顏家庭來說，不知如何是好。

羅慧夫顱顏基金會成立35年來，陪伴許多顱顏家庭的孩子出生、成長，羅慧夫顱顏基金會董事長柯文青說，基金會緊密連結新生兒通報資訊，持續追蹤孩子至18歲年成，希望給予有系統的治療協助，成為家長的後盾。

羅慧夫顱顏基金會公益桌曆邁入發行第21年，已累積鼓勵上百位顱顏孩子獲得自信，柯文青表示，今年繪畫創作徵選活動的主題是「我的好朋友」，共收到來自菲律賓、越南、柬埔寨及國內的投稿作品共66件，在這些繽紛畫作中，看見顱顏孩子的才華，也看見他們渴望朋友的陪伴。

66件作品中，12幅選入2025年公益桌曆，柯文青提到，基金會長期透過公益桌曆義賣推廣方式，讓民眾看見顱顏孩子的無限潛力，並透過行動給予他們勇氣，無懼邁出前進的腳步。

今年另邀請12歲柬埔寨唇顎裂女孩楊貝寧高唱「當我們同『寨』一起」，清亮嗓音讓人陶醉；她的媽媽表示，很感謝羅慧夫顱顏基金會這12年來的資助，讓孩子可以獲得完善的治療，已完成唇裂與顎裂修補、植骨手術，重拾自信。

楊貝寧說，「我將來想要成為一名救人、助人的醫師！」她希望有機會到台灣學習技術，回到柬埔寨幫助跟自己一樣的顱顏孩子，為生命帶來轉變。

羅慧夫顱顏基金會公益桌曆邁入發行第21年，今年繪畫創作徵選活動的主題是「我的好朋友」，共收到來自菲律賓、越南、柬埔寨及國內的投稿作品。記者廖靜清／攝影
羅慧夫顱顏基金會公益桌曆邁入發行第21年，今年繪畫創作徵選活動的主題是「我的好朋友」，共收到來自菲律賓、越南、柬埔寨及國內的投稿作品。記者廖靜清／攝影

公益 新生兒 羅慧夫

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