快訊

燈光是吸蚊還驅蚊？專家揭跟色溫大有關係：深受一類燈光吸引

盧秀燕若想當藍營超級賽亞人 好好思考侯友宜前車之鑑

本土語師資荒 老師躺病床遠距教學 教甄還要證照

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵山嵐、海風號11月上線 新竹站單日破5萬人微調班表

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵新竹車站連同5個管理站，每日上下車旅客人數近5.5萬人，每日票箱收入近200萬元。圖／台鐵提供
台鐵新竹車站連同5個管理站，每日上下車旅客人數近5.5萬人，每日票箱收入近200萬元。圖／台鐵提供

台鐵新竹車站連同5個管理站，每日上下車旅客人數近5.5萬人，每日票箱收入近200萬元，為台鐵旅客轉運機能最佳的一等站，為優化轉乘及推動觀光，新竹站近期微調列車時刻班表，以及運轉整理演練；另外，正在試運轉的山嵐及海風號觀光列車，預計9月底完成驗收、11月底上線營運。

台鐵新竹站銜接六家、內灣二條支線，鄰近設有北新竹、三姓橋、香山、千甲、新莊等通勤車站，是台鐵公司旅客轉運機能最佳的一等站。

車站周遭不乏馳名觀光景點，例如巨城場域、城隍廟、新竹公園、玻璃博物館、新竹動物園、十八尖山步道、香山濕地、南寮漁港等，甚至新竹站本身也屬文化古蹟，非常適合串聯其他運具，推展鐵道觀光。

為優化轉乘及推動觀光，新竹站近來加強旅客服務及站容整理，並微調列車時刻班表，使通勤旅客及觀光旅客行程都能更加順暢，此外也特別注意支線接駁，以及運轉整理演練，提升整體服務品質。

台鐵公司董事長杜微日前巡察新竹站時，從台北站搭乘121次自強號赴新竹，該次車刻正進行E500新式電力機車牽引試營運。杜微指示，需特別注意新PP的運轉狀況，包含前後連E500機車、以及改造車廂聯動，並在9月30日E500正式啟航前完成所有調整工作，掌握後續新車投入進程。

為更換車齡逾25年以上電車，台鐵公司規畫「10年購車計畫」，E500型電力機車於去年9月抵台，為台灣首次引進日本製造的客貨兩用電力機車，設有縮短反應時間的三合一緊急開關、即時監控各系統狀態的LCMS系統、可掌握車輛前後人員動態的前後視野與連結器攝影機、及對應機械室動力系統的自動防護系統，安全性大幅提升。

南下視察新竹站時，杜微要求加強古蹟車站、候車設施的管理維護；另外，針對正在進行試運轉的山嵐及海風號觀光列車，盼在9月底前完成車輛驗收、11月底上線營運，提供國人嶄新的鐵道觀光旅遊體驗。

杜微表示，新竹站目前連同5個管理站，每日上下車旅客人數已近5萬5000人，每日票箱收入近200萬元，未來台鐵將藉優化轉乘推動觀光，持續強化新竹地區的旅客服務。

正在試運轉的山嵐及海風號觀光列車，預計9月底完成驗收、11月底上線營運。圖／台鐵提供
正在試運轉的山嵐及海風號觀光列車，預計9月底完成驗收、11月底上線營運。圖／台鐵提供
正在試運轉的山嵐及海風號觀光列車，預計9月底完成驗收、11月底上線營運。圖／台鐵提供
正在試運轉的山嵐及海風號觀光列車，預計9月底完成驗收、11月底上線營運。圖／台鐵提供
為優化轉乘及推動觀光，新竹站近期微調列車時刻班表，以及運轉整理演練。圖／台鐵提供
為優化轉乘及推動觀光，新竹站近期微調列車時刻班表，以及運轉整理演練。圖／台鐵提供
為優化轉乘及推動觀光，新竹站近期微調列車時刻班表，以及運轉整理演練。圖／台鐵提供
為優化轉乘及推動觀光，新竹站近期微調列車時刻班表，以及運轉整理演練。圖／台鐵提供
正在試運轉的山嵐及海風號觀光列車，預計9月底完成驗收、11月底上線營運。圖／台鐵提供
正在試運轉的山嵐及海風號觀光列車，預計9月底完成驗收、11月底上線營運。圖／台鐵提供

台鐵 新竹 觀光列車

延伸閱讀

2024全國古蹟日開跑 文化部盼提升全民文資保存意識

全國古蹟日周末登場！臺博館推出免費看展、周邊14處建築集點活動

影／台南火車站前圓環改造 設計最大「亮點」 市民讚爆

最終場！「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火熱鬧精彩 還有水舞與無人機雷射表演

相關新聞

大雨繼續下！14縣市豪大雨特報恐一路下到晚上

大雨大雨一直下！中央氣象署中午針對全台14縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到晚上。

比馬桶還髒！胃癌女術後ATM領錢外加1動作 竟感染皮蛇險失明

外科醫師陳榮堅分享，日前有一名50歲的女性，在進行胃癌手術三天後回診，詢問醫師開的藥是不是有什麼副作用，因為她感覺眼睛突然看不清楚。陳榮堅細問之下得知，病患手術後出院那天，有到ATM領錢，領完錢之後沒有洗手就直接揉眼睛，推測有可能是感染帶狀疱疹（俗稱皮蛇），呼籲民眾觸摸公共設施之後要勤洗手。

1家4口上吐下瀉送急診、高中兒住院1周闌尾炎 元凶是媽媽手上小傷口

外科醫師陳榮堅表示，日前有一名高中生因為腸胃炎住院一周，後來診斷出闌尾炎。在了解高中生病史後，得知一周前全家人都曾上吐下瀉，起因是媽媽手上有個小傷口沒處理好卻繼續幫家人煮飯，導致食物遭金黃色葡萄球菌汙染所致。

年輕人注意！17種癌症比例快速增加 醫示警：多跟肥胖有關

台灣是美食之島，路上有各式各樣的外食、手搖飲誘惑，不過這也引發健康危機。醫師黃軒引用國際研究表示，17種癌症在1990年後出生的人當中日益普遍，其中多和肥胖脫不了關係。

TPASS使用人次6.89億人 交長：常客優惠方式再推2.0版

今天是世界無車日，交通部長陳世凱今表示，TPASS已推出超過1年，使用人次約6.89億人，公共運輸使用量較過去同期成長1...

台鐵山嵐、海風號11月上線 新竹站單日破5萬人微調班表

台鐵新竹車站連同5個管理站，每日上下車旅客人數近5.5萬人，每日票箱收入近200萬元，為台鐵旅客轉運機能最佳的一等站，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。