台鐵山嵐、海風號11月上線 新竹站單日破5萬人微調班表

台鐵新竹車站連同5個管理站，每日上下車旅客人數近5.5萬人，每日票箱收入近200萬元，為台鐵旅客轉運機能最佳的一等站，為優化轉乘及推動觀光，新竹站近期微調列車時刻班表，以及運轉整理演練；另外，正在試運轉的山嵐及海風號觀光列車，預計9月底完成驗收、11月底上線營運。

台鐵新竹站銜接六家、內灣二條支線，鄰近設有北新竹、三姓橋、香山、千甲、新莊等通勤車站，是台鐵公司旅客轉運機能最佳的一等站。

車站周遭不乏馳名觀光景點，例如巨城場域、城隍廟、新竹公園、玻璃博物館、新竹動物園、十八尖山步道、香山濕地、南寮漁港等，甚至新竹站本身也屬文化古蹟，非常適合串聯其他運具，推展鐵道觀光。

為優化轉乘及推動觀光，新竹站近來加強旅客服務及站容整理，並微調列車時刻班表，使通勤旅客及觀光旅客行程都能更加順暢，此外也特別注意支線接駁，以及運轉整理演練，提升整體服務品質。

台鐵公司董事長杜微日前巡察新竹站時，從台北站搭乘121次自強號赴新竹，該次車刻正進行E500新式電力機車牽引試營運。杜微指示，需特別注意新PP的運轉狀況，包含前後連E500機車、以及改造車廂聯動，並在9月30日E500正式啟航前完成所有調整工作，掌握後續新車投入進程。

為更換車齡逾25年以上電車，台鐵公司規畫「10年購車計畫」，E500型電力機車於去年9月抵台，為台灣首次引進日本製造的客貨兩用電力機車，設有縮短反應時間的三合一緊急開關、即時監控各系統狀態的LCMS系統、可掌握車輛前後人員動態的前後視野與連結器攝影機、及對應機械室動力系統的自動防護系統，安全性大幅提升。

南下視察新竹站時，杜微要求加強古蹟車站、候車設施的管理維護；另外，針對正在進行試運轉的山嵐及海風號觀光列車，盼在9月底前完成車輛驗收、11月底上線營運，提供國人嶄新的鐵道觀光旅遊體驗。