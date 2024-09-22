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TPASS使用人次6.89億人 交長：常客優惠方式再推2.0版
今天是世界無車日，交通部長陳世凱今表示，TPASS已推出超過1年，使用人次約6.89億人，公共運輸使用量較過去同期成長11％，未來將再以定期票或常客優惠方式，推出TPASS 2.0，鼓勵更多民眾多搭乘公共運輸工具。
每年的9月22日是世界無車日（World Car Free Day），陳世凱今在臉書粉專發布影片表示，世界無車日是為鼓勵汽機車主在當日放棄使用私家車，呼籲民眾乘坐公眾運輸、騎單車或步行，透過這個活動希望喚起民眾對環保的重視。
陳世凱表示，TPASS已推出超過一年，截至今年9月初，累計加值購買月票的人次，已達923.2萬人，使用人次大約有6.89億人，公共運輸使用量較過去同期成長11％；陳世凱說，未來還將推出TPASS 2.0方案，以定期票或是常客優惠的方式，持續鼓勵更多民眾搭乘公共運輸工具。
TPASS通勤月票去年7月起推出至今，已有19個縣市推出25個月票方案，澎湖縣月票方案預計於10月上路實施。
但根據交通部公路局統計，今年7月滿1周年，全國約63.8萬人次加值購買，較去年上路首月66.5萬人次減少，今年1月更跌到59萬人次，月均量在60萬人次左右。
為吸引更多民眾改搭大眾運輸，交通部今年底將再規畫TPASS 2.0方案，以現行TPASS月票運作機制為基礎，研議推出適用天數不超過14天的定期票，目前已有宜蘭縣、高雄市、台中市及台東縣提送方案，已徵詢委員召開審議會時間，目標仍為12月陸續上路，預計中央補助比例比照1.0模式。
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