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高屏防大豪雨 三地門1天半降雨近350毫米

中央社／ 台北22日電

交通部中央氣象署今天持續發布豪雨特報，熱帶性低氣壓及低壓帶影響，大豪雨地區擴大為高雄、屏東地區；自昨天至今天上午11時，屏東三地門累積雨量達344.5毫米。

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，對著台灣吹的西南季風，當風速高於25節，就可以稱為「西南氣流」，從昨晚開始，台灣就受到西南氣流影響，但是這股西南氣流不是很深厚，所以主要雨區在海上延伸到山前平地，高山區雨量不特別明顯。

根據氣象署網站，自21日0時起至今天上午11時，屏東縣三地門鄉累積雨量達344.5毫米最多，其次為高雄市燕巢區316.5毫米。

若僅觀察今天上半天，自0時起至上午11時，南高屏地區累積雨量皆逾100毫米，其中屏東縣內埔鄉、高雄市大樹區分別達167、161毫米最顯著。

氣象署持續發布豪雨特報，熱帶性低氣壓及低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣山區及高雄市有局部豪雨或大豪雨，台南市、屏東縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、雲林、嘉義、宜蘭、澎湖、金門、馬祖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

屏東縣 豪雨 雨量

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