財政部統一發票盃路跑 募73萬張發票捐社福團體

財政部統一發票盃路跑今天在體育大學登場，1萬8000名跑者熱情參與，共募集到73萬688張發票。財政部長莊翠雲表示，財政部除希望民眾消費時多索取雲端發票，也鼓勵為健康、公益而跑，活動所募發票將全數捐給社福團體，以幫助更多弱勢族群。

財政部統一發票盃路跑活動邁入第15年，今年由財政部、華南金控共同主辦，分為半馬組21公里、挑戰組10公里及休閒組3公里，今天清晨在國立體育大學舉行，莊翠雲、華南金董事長陳芬蘭、華南金副董事長林明成等人出席為活動鳴槍，與現場跑者熱情互動。

莊翠雲表示，統一發票盃路跑有3大意涵，首先，藉此向民眾宣導消費時應主動索取統一發票，並多加利用載具儲存雲端發票，下載財政部統一發票兌獎APP，讓發票從開立到兌領獎全程無紙化，響應減碳的同時，獎金也不會漏接。

莊翠雲指出，第2，財政部鼓勵民眾為做公益、做愛心而跑，這次活動募集到的發票將捐給社福團體，讓中獎獎金能幫助更多弱勢族群；第3，舉辦路跑就是希望各年齡層的民眾走到戶外，形塑全民健康運動文化。

財政部北區國稅局統計，這次活動共募集發票73萬688張，將全數捐贈財團法人基督教芥菜種會附設新北市私立愛心育幼院、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設新北市私立大同育幼院、社團法人桃園市失智症關懷協會、社團法人桃園市安欣關懷協會等20個社福團體。