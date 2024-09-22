比馬桶還髒！胃癌女術後ATM領錢外加1動作 竟感染皮蛇險失明

外科醫師陳榮堅分享，日前有一名50歲的女性，在進行胃癌手術三天後回診，詢問醫師開的藥是不是有什麼副作用，因為她感覺眼睛突然看不清楚。陳榮堅細問之下得知，病患手術後出院那天，有到ATM領錢，領完錢之後沒有洗手就直接揉眼睛，推測有可能是感染帶狀疱疹（俗稱皮蛇），呼籲民眾觸摸公共設施之後要勤洗手。

陳榮堅在臉書粉專發文，指出診間有一名先前因胃癌接受手術治療的女病患，於手術後三天回診時，詢問醫師所開的藥物是否有副作用，因為感覺眼睛看不太清楚。陳榮堅在問診過程中發現，病患的左眼旁邊有一點點小水泡，眼瞼也紅紅的，而且皮膚會有刺痛感。

陳榮堅分析，該名病患所遇到的情況，並非藥物副作用所致，比較像是眼部感染疱疹病毒。陳榮堅提到，通常這種狀況屬於急症，倘若沒有及時妥善處理，可能會導致失明，一般會建議病患趕快轉診到眼科做治療。

不過，陳榮堅話鋒一轉表示，一般來說如果病人手術後免疫力變差，疱疹病毒感染通常會出現在嘴角，或者胸、背等部位，「但是她卻長在眼部，於是我就問她是不是家人有感染，她不小心碰到？」病人一開始回答沒有，卻在仔細回想後發現，自己出院那天有到ATM領錢，領完錢之後好像有揉眼睛，所以推測可能跟揉眼睛這個行為有關。

陳榮堅提醒，ATM等公共設施屬於比較多人會碰觸的地方，因此會有很高的菌落數，這些無所不在的病菌「比馬桶還髒」，呼籲民眾接觸過後還是要洗手，不過也不用因此過度擔心而不敢使用，只要做好清潔即可。