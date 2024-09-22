年輕人注意！17種癌症比例快速增加 醫示警：多跟肥胖有關

台灣是美食之島，路上有各式各樣的外食、手搖飲誘惑，不過這也引發健康危機。醫師黃軒引用國際研究表示，17種癌症在1990年後出生的人當中日益普遍，其中多和肥胖脫不了關係。

黃軒醫師在其粉專發文指出，根據根據《柳葉刀·公共衛生》發表的一項新研究，年輕族群中某些癌症的發生率正在迅速上升。17種癌症在1990年後出生的年輕人中越來越多，尤其是小腸癌和胰腺癌的發生率，較1955年出生者分別增加了3.56倍和2.61倍。

黃軒醫盤點這17種癌症，包括：大腸癌、子宮內膜癌、膽囊和其他膽道癌、腎癌和腎盂癌、胰臟癌、多發性骨髓瘤、胃癌（非賁門）、睪丸癌、白血病、女性胃癌（賁門）、小腸癌、乳癌（雌激素受體陽性）、卵巢癌、肝癌和肝內膽管癌、非HPV相關的口腔和咽癌、男性肛門癌、卡波西肉瘤。

黃軒醫師指出，上述這些癌症中，其中有十種跟肥胖有著密不可分的關係，包括大腸癌、腎癌和胰腺癌等。另外，許多年輕人生活習慣可能充斥著熬夜、抽菸、喝酒、失眠、不運動、不良飲食等因素，醫生也建議年輕人應更重視健康的生活方式，並加強癌症的早期預防和篩查，「不要再以為癌症是老年人疾病了」。

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