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全台近4萬人開跑 總統府前橘衫大軍響應長庚永慶盃

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
邁入第15屆的長庚永慶盃路跑公益活動，今天清晨6點在台北、台中、嘉義和高雄四地同步展開。記者廖靜清／攝影
邁入第15屆的長庚永慶盃路跑公益活動，今天清晨6點在台北、台中、嘉義和高雄四地同步展開。記者廖靜清／攝影

邁入第15年的長庚永慶盃路跑公益活動，今天清晨6點在台北、台中、嘉義和高雄四地同步展開，近4萬名民眾共同參加。天未亮，參加路跑的民眾身著橘色運動衣，擠滿總統府前廣場凱達格蘭大道，響應今年「異位性皮膚炎」主題。

長庚醫院呼籲國人動起來，即使有皮膚問題，只要落實日常的照護、定期回診控制病況，適度的運動有助於保持身心健康狀態。今年路跑代言人為15歲陳同學，1歲起飽受異位性皮膚炎所苦，嚴重時只要一動身體就會疼痛，在遵從醫囑、落實皮膚照顧後，症狀顯著改善，今年嘗試參與長庚永慶盃路跑。

長庚決策委員會主委程文俊表示，長庚永慶盃路跑從2010年舉辦迄今，已經15年，總參加人次累計高達41萬人，活動地點也由台北拓展至全國四地同日開跑。活動呼應創辦人王永慶「每天規律的晨間運動」，過去曾不斷提倡健康而長壽是經營者的責任。

程文俊說，跑步是非常符合現代人生活型態的運動選擇，有裝備簡單、場地需求低、隨時隨地可邁開步伐起跑，鼓勵大家一起來跑出健康。

立法委員王正旭提出「運動即良藥」主張，定期進行身體活動是一種醫療方法，確實能降低死亡率。跑步是最自然的運動形式，不論任何時間，隨時隨地想跑就跑。

為保護所有參賽者運動安全，今年救護規範依據路跑協會規定施行，國健署副署長賈淑麗說，「這是全國最安全的路跑活動，因為有許多醫護人員一起參與。」

長庚醫院表示，長庚永慶盃路跑凝聚了長庚人的向心力，也是最受歡迎的員工親子活動。三年前與長庚合作聯盟的台中大里仁愛醫院，今年首次加入，從中央球場起跑出發，讓醫院同仁與中部地區民眾也能跑出健康。

「長庚永慶盃路跑」已成全國著名路跑活動之一，明年長庚醫院將設定新的健康主題，並邀請病友與活動代言人參加，號召大家養成規律運動習慣，促進身體健康。

程文俊表示，跑步是非常符合現代人生活型態的運動選擇，鼓勵大家一起來跑出健康。。記者廖靜清／攝影
程文俊表示，跑步是非常符合現代人生活型態的運動選擇，鼓勵大家一起來跑出健康。。記者廖靜清／攝影
長庚永慶盃路跑是最受歡迎的員工親子活動，不少人扶老攜幼參加。記者廖靜清／攝影
長庚永慶盃路跑是最受歡迎的員工親子活動，不少人扶老攜幼參加。記者廖靜清／攝影

路跑 運動 長庚

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