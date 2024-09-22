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預防是最好的治療！名醫揭失智症危險因子：中年就該開始努力

1家4口上吐下瀉送急診、高中兒住院1周闌尾炎 元凶是媽媽手上小傷口

聯合新聞網／ 綜合報導
外科醫師陳榮堅表示，日前診間有一名患者，因為母親手上的小傷口沒有特別處理，在準備晚餐的過程中，傷口裡面的「金黃色葡萄球菌」汙染食材，造成全家人食物中毒。 示意圖／Ingimage
外科醫師陳榮堅表示，日前診間有一名患者，因為母親手上的小傷口沒有特別處理，在準備晚餐的過程中，傷口裡面的「金黃色葡萄球菌」汙染食材，造成全家人食物中毒。 示意圖／Ingimage

外科醫師陳榮堅表示，日前有一名高中生因為腸胃炎住院一周，後來診斷出闌尾炎。在了解高中生病史後，得知一周前全家人都曾上吐下瀉，起因是媽媽手上有個小傷口沒處理好卻繼續幫家人煮飯，導致食物遭金黃色葡萄球菌汙染所致。

陳榮堅在臉書粉專發文指出，診間有一名高中生因為腸胃炎住院一周，後來懷疑有闌尾炎而找他會診。陳榮堅檢查後，確定高中生得了闌尾炎，他媽媽因此感到相當不解，為什麼過了一周才診斷出闌尾炎，懷疑之前的醫生是否有誤診。

陳榮堅詳細詢問該名高中生的病史後，得知一周前，他們一家四口全都因為上吐下瀉而被送往急診治療。原來高中生的母親手上有個小傷口，但卻放著沒有特別處理，仍然繼續幫家人準備晚餐，導致傷口裡面的「金黃色葡萄球菌」汙染食材，造成全家人食物中毒。

陳榮堅分析，該名高中生的病情相較其他家人來說特別嚴重，需要住院治療。高中生一開始是因為食物感染造成「急性腸胃炎」，經過治療後，大部分腫脹的腸胃都已經消炎了，唯獨闌尾消腫比較慢，導致淋巴和靜脈回流時被阻塞，最終引發闌尾炎。所幸經過手術處理後，高中生的病情得以痊癒。

最後陳榮堅提醒民眾，在做菜時如果發現手上有傷口，建議在料理食物的過程中戴上手套，避免食材受到感染。

腸胃炎

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