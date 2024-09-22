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周四起不排除熱帶系統再發展+東北風 降雨熱區曝

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
這兩天受低壓帶不穩定天氣，要留意豪大雨發生機會。本報資料照
這兩天受低壓帶不穩定天氣，要留意豪大雨發生機會。本報資料照

這兩天受低壓帶不穩定天氣，要留意豪大雨發生機會；周四起水氣再增，北東部降雨機率增。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，台灣海峽有熱帶性低氣壓往西南方朝中國沿岸靠近，受環流影響，各地雲量偏多，有局部短暫陣雨。為環境南風迎風面的南部，降雨較連續，截至今日早上已有大雨等級發生。

林孝儒說，今日熱帶性低氣壓雖逐漸位處海峽減弱，仍帶來較不穩定因素，大環境以偏南風影響為主且整體水氣多，預測各地為陰沉天氣，易有短暫陣雨或雷雨，中午後搭配熱力作用加成影響，仍有較顯著對流發展機會，帶來瞬間較大雨勢並伴隨強風或雷擊可能。

明天仍受低壓帶偏南風影響，林孝儒說，不過環境風速略減弱，且目前存在於海峽之熱帶性低氣壓基本上將減弱消散，各地為陰時多雲天氣，迎風中南部有短暫陣雨，但降雨影響程度將較今日減緩；相對為弱風區的中北部及東部受熱力作用影響，有較旺盛熱對流發展並往平地擴散影響之機會，帶來較大雨勢。

林孝儒指出，周二、三台灣持續為偏南風環境，由於副高勢力略有西伸，低壓帶遠離臺灣，迎風中南部雖有短暫陣雨及午後各山區有熱對流雷陣雨機會，但整體各地的降雨趨勢會顯著減少，氣溫回升更悶熱。

林孝儒指出，周四至周末不排除台灣以東遠洋面再有熱帶系統發展跡象，帶動台灣附近環境為挾帶較多水氣之東北風影響，屆時降雨型態將為北東部有迎風地形短暫陣雨，中南部則以午後熱對流雷陣雨為主，但目前預報變動度較大，未來仍有待觀察。

台灣海峽 東北風 氣溫 雷雨

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