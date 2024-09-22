今秋分！低壓帶影響持續大雨 入夜秋涼低溫24度

今天是秋分，受天氣影響，外出最好帶傘帶外套，因為大雨特續，下雨時稍感涼意，入夜氣溫下降低溫只有24度，頗有秋涼的感覺。

中央氣象署指出，今天持續受低壓帶影響，環境不穩定，台灣各地降雨機率偏高，易有短延時強降雨，基隆北海岸、北部、南部及東南部地區有局部豪雨發生，其他地區亦有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水；氣溫方面，各地高溫普遍為28至30度，入夜後低溫略降，各地預測約24至26度，下雨時稍感涼意。

未來一周天氣，氣象署指出，周一低壓帶影響，西半部及東北部地區降雨持續，但中南部地區雨勢趨緩，其他地區午後局部短暫雷陣雨，北台灣有局部大雨發生的機率；周二、周三中南部仍有降雨，北台灣雨勢趨緩，但周四起水氣偏多，北台灣有局部短暫陣雨。

氣溫方面，氣象署指出，周一清晨低溫略降，各地普遍24至26度，白天中南部地區高溫略回升，北台灣因降雨仍偏多，回溫不顯著；預計周二各地高溫普遍回升到31、32度。周一風力漸減弱，離島注意8至9級強陣風。但周一北部海面及台灣海峽浪高仍偏高，海邊活動留意。

氣象署指出，周四到周六水氣增加，環境風場以東北風到偏東風為主，迎風面的北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。