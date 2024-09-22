氣象署發熱帶性低氣壓特報 14縣市豪大雨特報

中央氣象署今天凌晨發布熱帶性低氣壓特報，氣象署指出，熱帶性低氣壓1000百帕，今（22）日2時在北緯25．5度，東經120．7度，即在台北西北西方約100公里的海面上，向西南西移動，時速25公里，受熱帶性低氣壓環流及低壓帶影響，今（22）日台灣附近各海面易有8至10級強陣風且風浪偏大，東半部、西南部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生的機率。

氣象署並針對14縣市發布豪雨或大雨特報，氣象署指出，熱帶性低氣壓影響，易有短延時強降雨，今日台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林、嘉義、新竹以北地區及澎湖有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區亦請慎防坍方、落石、溪水暴漲及土石流。

豪雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣、金門地區。影響時間清晨至上午。