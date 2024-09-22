董繼玲寫人生 勉年輕人走向國際

曾在小布希等四位美國總統任內擔任政府高級官員的國際領袖基金會（ＩＬＦ）創會總會長董繼玲，出版新書「打開機會之門」，昨舉行發表會。董繼玲表示，盼藉由自己的故事，鼓勵年輕人應更有野心、走向國際。

由聯經出版的「打開機會之門」，描述董繼玲從留學生，如何成為聯邦高級官員，及身兼全美亞裔總商會總裁的歷程。昨新書發表會，由董繼玲和台大管理學院名譽教授柯承恩、國際領袖基金會（ＩＬＦ）共同創辦人傑龍（Joel Szabat）對談，包括外交部前部長李大維、交通部前部長葉匡時、台大國際長袁孝維等人出席。

董繼玲曾任小布希、歐巴馬、川普及拜登等四任總統的政府高級官員，一路從加州駐台灣經貿辦事處首任處長做到商務部助理副部長，再到少數族裔發展署副署長，現為全美亞裔總商會總裁。

董繼玲說，在美國求學時，受過不少對亞裔歧視的委屈，當時就暗自決定，保持謙卑不如勇於發聲，讓美國社會知道亞裔、華裔對美國的貢獻有多少。

董繼玲也說，從不覺得自己是刻意投入政治，只是很喜歡參與眾人之事。被問及領導統御的技巧，她說首先要有美滿的人生，也就是永遠保持正面積極的思想，也要維持健康的體魄，且年輕時就要良好財務規畫，有了以上基本的要素，自然就能做好領導統御。

柯承恩則說，從董繼玲身上看到打開機會之窗要從自己開始，而一個人透過自身的努力，其實是可以為社群、國家帶來影響。