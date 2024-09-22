打造濱海觀光…竹市升級 中市延宕

縣市政府近年力拚濱海觀光，但成效不一。新竹市17公里海岸線打造自行車道，加上沿線香山濕地、賞蟹步道與新竹漁港等亮點多，成功帶動遊客來訪；台中市推動兩大濱海觀光建設卻曠日廢時，大安媽祖園區、海生館，工程延宕多年，迄今都還未完工開放，備受地方關切。

新竹17公里海岸線被喻為「北台灣最美自行車道」，沿線有新竹漁港、魚鱗天梯、金城湖、香山濕地賞蟹步道等，每到假日都有不少遊客、親子騎著四輪電動車欣賞海岸風光，同時親近自然生態。

為了讓濱海遊憩景點再升級，香山濕地生態館正裝修與更新策展內容，預計12月完工。竹市府今年也爭取觀光署補助3800萬元，優化既有設施、導覽指標系統及廁所改善，目標明年下半年完成。

台中市兩大濱海觀光建設進度受矚目，大安媽祖園區基座蓋好多年，30公尺高媽祖雕像今年8月才動工，號稱將是全台最高。民進黨中市議員施志昌批評，大安媽祖文化園區作為台中九大海岸旗艦計畫之一，迄今仍不見內部經營規畫，建議配合其他建設增添園區多樣性，也可與自行車道串連。

民進黨中市議員楊典忠也提到，台中海生館2019年建築已完工，原本聲稱2022年要啟用，但工程流標6次，今年4月終於完工驗收，館內外多處設備生鏽損壞或破損，憂心市府如期2025年營運。

台中市觀旅局指出，大安港媽祖文化園區正辦理促參招商，今年6月28日上網公告，預計9月30日截止收件；台中海洋館已交由營運廠商進行裝修工程，目前進度過半，目標明年第一季試營運。