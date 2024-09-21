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逾37萬人罹病 調查：50%台灣照顧者認為失智患者遭忽視

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
9月21日是國際失智症日，台灣失智症人口逾37萬，預計2050年將增長至86萬以上。情境示意圖。圖/Ingimage
9月21日是國際失智症日，台灣失智症人口逾37萬，預計2050年將增長至86萬以上。情境示意圖。圖/Ingimage

9月21日是國際失智症日，台灣失智症人口逾37萬，預計2050年將增長至86萬以上。國際失智症協會近期公布「2024全球失智症報告：全球對失智症態度的變化」，台灣亦有超過2700民眾、專業人員、失智者及照顧者參與調查，台灣失智症協會秘書長陳筠靜指出，超過半數台灣受試照顧者、醫療或照護專業人員認為，失智者遭到醫療或照護人員忽視，「這顯示出對於失智症識能及友善實務專業訓練的重要性。」

前述調查結果顯示，全球參與者中超過4分之1認為失智症無法預防，近80%的民眾認為失智症是正常老化的一部分，65%的醫療或照護專業人員持同樣看法。陳筠靜說，「失智症即是正常老化」的認知，會影響預防、早期診斷等行動；調查也顯示，高收入、中高收入國家民眾，對於如何降低失智症風險有較多理解，低收入、中低收入國家，比率則在下降。

失智症仍遭受誤解和汙名化，這會讓失智者及家庭感到孤立，難以尋求支持與資源。陳筠靜表示，失智症者及其照顧者的汙名化態度並未減少，調查中超過64%的民眾認為失智者衝動且不可預測。此外，失智家庭孤寂感高於一般大眾，88%的失智者表示曾遭受歧視，超過50%的失智者和照顧者經歷了「預期歧視」，擔心遭拒絕而主動避免社交生活。

參與調查的台灣照顧者中，對於「社區中有足夠失智者支持服務」的認同比例達48.5%；醫療或照護專業人員為53.4%，一般民眾則為32.4%。其中，照顧者和專業人員的認同度達到半數，而國際平均僅在3成5到4成之間，不過，仍有超過50%的照顧者和醫療或照護專業人員認為失智者遭到醫療或照護人員忽視。陳筠靜說，這顯示出對於失智症識能及友善實務專業訓練的重要性。

約3成的台灣調查參與者認為「失智者具危險性」，而近4分之1的人表示「當與他人見面時，我會隱瞞失智症」，此結果與國際平均相近。國際失智症協會建議從個人、大眾和政策層面持續努力，提升全民對失智症的知識和態度。包含推廣大眾識能教育、鼓勵具體的友善行動，和失智者為友、支持失智者及其照顧者，提升專業人員的培訓，同時在所有過程中傾聽實際經驗者的聲音，邀請他們成為正式代表或參與組織。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜指出，超過半數台灣受試照顧者、醫療或照護專業人員認為，失智者遭到醫療或照護人員忽視。本報資料照片
台灣失智症協會秘書長陳筠靜指出，超過半數台灣受試照顧者、醫療或照護專業人員認為，失智者遭到醫療或照護人員忽視。本報資料照片

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