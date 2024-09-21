快訊

花蓮晚間連震2次 國家警報大響！民眾想到921地震「抖了一下」

搗米臼驗出高劑量托福松！檢警將追查 阿嬤親友：小米是他人所送

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮晚間連震2次！民眾想到921地震「抖了一下」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
921晚上花蓮秀林鄉發生規模5.3地震。圖／取自中央氣象署
921晚上花蓮秀林鄉發生規模5.3地震。圖／取自中央氣象署

今天是921地震的25周年，晚間花蓮秀林鄉發生規模5.3，花蓮人手機國家警報大響，1分鐘後又震了一次，雖然市區最大震度只有3級，但有人聯想到921，還是抖了一下；花蓮縣消防局表示尚無災情通報。

中央氣象署觀測，花蓮縣秀林鄉晚間6時51分發生地震，深度17公里，芮氏規模5.3，花蓮最大震度太魯閣和西寶都是4級，花蓮市、銅門、和平、鹽寮等都是2級。6時52分又發生規模3.8地震，地震深度22.7公里，花蓮最大震度2級。

今天正好是921的25周年，晚間突然接連地震，觸發花蓮人的敏感神經，不少人在臉書報平安，有人說，震習慣了，也有人開玩笑說「是周年禮物嗎？」

當時人在3樓的李先生感覺搖得有點大，腦海中馬上飄過921，又想到4月才剛發生大地震，瞬間「抖了一下」，他說，當時房間內的手機警報響個不停，幸好搖了不算太久就結束。

花蓮縣消防局表示，目前為止，並無災情通報，鐵公路單位也已展開路線巡查。

地震 花蓮

延伸閱讀

印尼雅加達「恐有強震」示警 民眾憂引發海嘯釀災

花蓮國慶健走推毛小孩同行 會場設認養攤位

花蓮重機械救援隊成軍 整合堆高機吊車怪手成救災利器

紙風車「雨馬」首度到花蓮驚呼聲連連 今起3天連演8場

相關新聞

花蓮晚間連震2次！民眾想到921地震「抖了一下」

今天是921地震的25周年，晚間花蓮秀林鄉發生規模5.3，花蓮人手機國家警報大響，1分鐘後又震了一次，雖然市區最大震度只...

雙北有感搖晃！18:51花蓮發生規模5.3地震 最大震度4級

中央氣象署表示，今天晚間18點51分花蓮發生規模5.3地震，最大震度4級，震央即在花蓮縣政府北方29.4公里 ，位於花蓮...

熱低壓、鋒面來襲！北市入夜有持續性降雨 這區時雨量可達60毫米

台北市災害防救辦公室晚間表示，受熱帶性低氣壓環流及鋒面影響，研判台北市北投及士林山區，於9月21日入夜到22日白天，會有...

晚間雨區再擴大！13縣市豪大雨狂轟 慎防積淹水

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、南投地區及台中、嘉義...

今晚起各地慎防豪大雨 明入夜恐下探「未來一周最低溫」

中央氣象署指出，受低壓帶影響，今晚到明天基隆北海岸、北部、南部及東南部有局部豪雨，其他地區則有局部大雨。由於降雨持續，明...

心健司長陳亮妤接健保署副座 邱泰源：早就是明日之星

衛福部日前公布人事異動，由心理健康司司長陳亮妤接任健保署副署長一職。衛福部長邱泰源讚許，陳亮妤在心健司期間把相關業務帶領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。