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花蓮晚間連震2次！民眾想到921地震「抖了一下」
今天是921地震的25周年，晚間花蓮秀林鄉發生規模5.3，花蓮人手機國家警報大響，1分鐘後又震了一次，雖然市區最大震度只有3級，但有人聯想到921，還是抖了一下；花蓮縣消防局表示尚無災情通報。
中央氣象署觀測，花蓮縣秀林鄉晚間6時51分發生地震，深度17公里，芮氏規模5.3，花蓮最大震度太魯閣和西寶都是4級，花蓮市、銅門、和平、鹽寮等都是2級。6時52分又發生規模3.8地震，地震深度22.7公里，花蓮最大震度2級。
今天正好是921的25周年，晚間突然接連地震，觸發花蓮人的敏感神經，不少人在臉書報平安，有人說，震習慣了，也有人開玩笑說「是周年禮物嗎？」
當時人在3樓的李先生感覺搖得有點大，腦海中馬上飄過921，又想到4月才剛發生大地震，瞬間「抖了一下」，他說，當時房間內的手機警報響個不停，幸好搖了不算太久就結束。
花蓮縣消防局表示，目前為止，並無災情通報，鐵公路單位也已展開路線巡查。
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