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雙北有感搖晃！18:51花蓮發生規模5.3地震 最大震度4級

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
，今天晚間18點51分花蓮發生規模5.3地震，最大震度4級。圖/氣象署提供
，今天晚間18點51分花蓮發生規模5.3地震，最大震度4級。圖/氣象署提供

中央氣象署表示，今天晚間18點51分花蓮發生規模5.3地震，最大震度4級，震央即在花蓮縣政府北方29.4公里，位於花蓮縣秀林鄉，地震深度17公里。

各地震度級：

花蓮縣地區最大震度 4級

宜蘭縣地區最大震度 3級

南投縣地區最大震度 3級

臺中市地區最大震度 3級

桃園市地區最大震度 2級

新竹縣地區最大震度 2級

新北市地區最大震度 2級

苗栗縣地區最大震度 2級

彰化縣地區最大震度 2級

雲林縣地區最大震度 2級

臺北市地區最大震度 1級

新竹市地區最大震度 1級

臺東縣地區最大震度 1級

嘉義縣地區最大震度 1級

嘉義市地區最大震度 1級

臺南市地區最大震度 1級

高雄市地區最大震度 1級

地震

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