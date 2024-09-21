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民選8優先改善路段 宜中規劃人行道、新北桃會勘

中央社／ 21日綜合報導

內政部為改善「行人地獄」推出全民參與街道改善平台，選出全台8處優先改善路段；其中，宜蘭縣、台中市規劃設計人行道，桃園市、新北市將彙整意見後辦理會勘，研擬相關改善方案。

內政部7月推出「全民參與街道改善平台」，第一梯次提案有桃園市楊梅區中興路、台中市南屯區向上路一段、新北市淡水區學府路、台北市大安區安居街、新竹縣竹東鎮東寧路二段、宜蘭縣羅東鎮文林路、嘉義市東區蘭井街、新竹市香山區大庄路等8處入選為優先改善路段。

宜蘭縣政府交通處表示，宜蘭縣羅東鎮文林路位在住宅區，居民要求增設人行空間，提升通勤與上下課安全，後續將請鎮公所提出完整規劃設計後，再向中華民國內政部國土管理署申請補助改善。

台中市政府則說，南屯區向上路一段（文心路至大墩路）及周邊人行道串連，預估改善所需經費約新台幣6000萬元，在全國票選中獲得優先改善並由中央全額補助。

台中市建設局長陳大田指出，這條路是由市民自主提案，台中市政府也積極邀請全民投票為向上路爭取補助款，後續將由建設局先行針對案址及周邊人行環境缺失進行盤點，並研擬改善計畫。

桃園市楊梅區中興路是埔心火車站前垂直延伸道路，與台1線永美路交叉，只有雙向各1線道，尖峰時段車流量大；附近居民說，該路左右兩側都是商店，又常有車輛停放或攤販，缺乏寬闊的人行道，上下班課的學生和民眾常要與車爭道。

桃園市政府交通局交通工程科科長曾啟倫表示，尚未針對楊梅區中興路有相關行人道路計畫在推動，但後續將針對民眾建議進行意見彙整，陸續辦理會勘，研究如何改善。

新北市淡水區學府路段位於博愛街至學府路30號之間，新北交通局專門委員林昭賢表示，將會同淡水區公所、市府工務局養護工程處會勘，研擬改善交通標線、標誌、號誌，或退縮行人穿越道，研議是否需要改劃設為綠底的行穿線。

淡水區長陳炳仲說，目前不清楚提案內容，當地里長也沒有反映相關交通案，將進一步瞭解是否鋪面與設施損壞、無障礙設施不足、臨時或永久佔用、或缺少人行道等。

新北市在提案中還包括淡水區英專路、鄧公路，周邊有淡江大學、鄧公國小等，新北交通局長鍾鳴時說，周邊學生宿舍多、機車停車需求大，都市計畫道路狹窄並無空地停車，但全面增設人行道恐排擠車用空間，只能在基本安全的情況下，分配有限空間給人車共用。

人行道 行人地獄

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