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心健司長陳亮妤接健保署副座 邱泰源：早就是明日之星

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部心理健康司長陳亮妤，將接任健保署副署長一職。本報資料照片
衛福部心理健康司長陳亮妤，將接任健保署副署長一職。本報資料照片

衛福部日前公布人事異動，由心理健康司司長陳亮妤接任健保署副署長一職。衛福部長邱泰源讚許，陳亮妤在心健司期間把相關業務帶領得很好，希望讓她有更多元的發揮，不管對國人還是個人都是好事；同時心健司代理司長鄭淑心也很專業，相關業務不會停擺。

健保署前副署長李丞華7月16日屆齡退休，經邱泰源徵詢，原預計由桃園市衛生局前局長劉宜廉接任，但就在9月1日上任前，傳出劉基於個人生涯規畫考量，為照顧高齡93歲的媽媽，決定婉拒。9月26日起陳亮妤調任健保署副署長，原職位由副司長鄭淑心代理。

邱泰源表示，衛福部一直很重視心理健康司，這幾年也投入很多資源，例如心理諮商補助，而陳亮妤也把心理健康司帶領的很好，心健司同仁都表現得很優秀。

邱泰源回憶，在台北市醫師公會就跟陳亮妤有接觸，2022年時陳亮妤獲得杏林獎，是很不容易的成就，更是當時獲獎醫師中最年輕的得主，很早以前就是明日之星。

陳亮妤也是醫師背景，邱泰源肯定她經過醫師內、外婦兒科等訓練扎實經驗，相信不會可以順利升任健保署副署長，對於新的任務應該駕輕就熟，希望有能力的人可以有更多元的發揮，不管對國人還是個人都是好事。

陳亮妤是台灣少數臨床、公衛、行政皆具歷練的成癮專家，成大醫學系畢業後，赴台北市立聯合醫院松德院區擔任住院醫師訓練，因對成癮有濃厚興趣，申請上約翰霍普金斯公衛博士，回台後持續成癮臨床服務，她的研究以台灣成癮議題為出發，涵蓋臨床及公衛視野。

健保署 邱泰源 醫師

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