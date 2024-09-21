心健司長陳亮妤接健保署副座 邱泰源：早就是明日之星
衛福部日前公布人事異動，由心理健康司司長陳亮妤接任健保署副署長一職。衛福部長邱泰源讚許，陳亮妤在心健司期間把相關業務帶領得很好，希望讓她有更多元的發揮，不管對國人還是個人都是好事；同時心健司代理司長鄭淑心也很專業，相關業務不會停擺。
健保署前副署長李丞華7月16日屆齡退休，經邱泰源徵詢，原預計由桃園市衛生局前局長劉宜廉接任，但就在9月1日上任前，傳出劉基於個人生涯規畫考量，為照顧高齡93歲的媽媽，決定婉拒。9月26日起陳亮妤調任健保署副署長，原職位由副司長鄭淑心代理。
邱泰源表示，衛福部一直很重視心理健康司，這幾年也投入很多資源，例如心理諮商補助，而陳亮妤也把心理健康司帶領的很好，心健司同仁都表現得很優秀。
邱泰源回憶，在台北市醫師公會就跟陳亮妤有接觸，2022年時陳亮妤獲得杏林獎，是很不容易的成就，更是當時獲獎醫師中最年輕的得主，很早以前就是明日之星。
陳亮妤也是醫師背景，邱泰源肯定她經過醫師內、外婦兒科等訓練扎實經驗，相信不會可以順利升任健保署副署長，對於新的任務應該駕輕就熟，希望有能力的人可以有更多元的發揮，不管對國人還是個人都是好事。
陳亮妤是台灣少數臨床、公衛、行政皆具歷練的成癮專家，成大醫學系畢業後，赴台北市立聯合醫院松德院區擔任住院醫師訓練，因對成癮有濃厚興趣，申請上約翰霍普金斯公衛博士，回台後持續成癮臨床服務，她的研究以台灣成癮議題為出發，涵蓋臨床及公衛視野。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言