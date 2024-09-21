今晚起各地慎防豪大雨 明入夜恐下探「未來一周最低溫」

中央氣象署指出，受低壓帶影響，今晚到明天基隆北海岸、北部、南部及東南部有局部豪雨，其他地區則有局部大雨。由於降雨持續，明天各地高溫降為28至30度，入夜後更會降至24至26度，一路到後天清晨為未來一周最低溫。

氣象署預報員陳姵安表示，今天到下周一受低壓帶影響，各地易有短延時強降雨，尤其今晚到明天基隆北海岸、北部、南部及東南部有局部豪雨，其他地區則有局部大雨。下周一雖然中南部雨勢已逐漸趨緩，但北部、東北部還是可能有局部大雨。

陳姵安指出，下周二、周三低壓帶遠離，但仍有水氣殘留，中南部有局部短暫雨或雷雨，北部周二清晨至上午有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴午後有雷陣雨。周四至周六轉東北風偏東風，水氣偏多，迎風面北部、東北部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雨。

溫度方面，陳姵安表示，今晚降雨持續，明天各地高溫約為28至30度，入夜後更會降至24至26度，一路到後天清晨為未來一周最低溫。下周一中南部降雨趨緩，溫度可望回升，北部則要到周二才會回溫。

她也說，今、明天基隆北海岸、東半部及西南部沿海、澎湖、馬祖及恆春半島有長浪發生機率。今晚北部海面東北風增強，馬祖、蘭嶼及綠島有9至10級強陣風，明天雲林以南沿海及澎湖也有8至9級，並持續至下周一。

另外，陳姵安指出，熱帶性低氣壓今下午2點已減弱為低氣壓，但外圍雲系仍在北台灣持續帶來水氣。葡萄桑颱風今天下午則也減弱為溫帶氣旋，對台灣無影響。