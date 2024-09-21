秋分明天到！台灣海島氣候 中醫提醒留意2身體指標

明天是24節氣的「秋分」，中醫師提醒，要留意呼吸道疾病、皮膚及黏膜疾病，或心理憂鬱及免疫力降低等相關病症，地處海島型地域的台灣，要注意脾胃機能及濕氣是否代謝順暢；如想在下雨天吃鍋暖胃，營養師建議，鍋底挑選要留意上火、高熱量問題，高油高鹽也容易造成消化負擔。

秋分象徵夏天的結束與秋天的開始，開業診所中醫師周大翔表示，秋分以後日照時間逐漸縮短，氣溫逐漸降低，是一年中陽消陰長的開始，陽氣漸漸收斂、陰氣慢慢增長，萬物生長方向走向收藏，節氣特性會產生相對應的生理病理變化，包含慢性支氣管炎、氣喘、鼻黏膜乾燥鼻過敏等「呼吸道疾病」；皮膚脫屑症狀、皮膚搔癢症、乾眼症、頭皮脫屑落髮等「皮膚及黏膜疾病」；心理憂鬱及免疫力降低等相關疾病。

周大翔說，因陽氣逐漸斂藏，藥物使用除了補肺氣及宣通肺氣外，滋陰潤燥藥物不可少，常見養生保養藥物有西洋參、黨參、麥門冬、五味子、烏梅等，常見養生食物有山藥、杏仁、白木耳、蓮藕、百合、水梨等，也應避免辛辣刺激性及香料過度調理食物，因為這類型食物具有宣通氣機特性，短時間內雖有理氣舒暢的效果，但因躁性較強反而會傷津耗氣。

地處海島型地域的台灣，要注意脾胃機能及濕氣是否代謝順暢，周大翔表示，氣血虛弱體質的人可以開始補氣補血，但要以「平補、涼補」為原則，夜間需準備薄外套及帽子避免吹風，白天可曬太陽去除秋分收斂之氣導致的憂鬱情緒，每天快走或慢跑等適度有氧運動，除了有助於肺氣宣發，氣機通暢外，可以加強毛孔打開，因秋分之氣斂藏導致汗孔不開，影響水液代謝能力。

最近幾天總是陰雨綿綿，最適合和親友團聚吃火鍋，營養師夏子雯表示，麻辣鍋是許多人秋冬的首選，鍋底的挑選及烹煮方式十分重要，不僅要留意上火、高熱量的問題，高油高鹽也容易造成消化負擔。

夏子雯建議，健康吃火鍋可以適量海鮮，或板豆腐、嫩豆腐、雞蛋豆腐、去皮雞肉等，取代油花多的肉片，減少過多飽和脂肪酸的攝取；加入青菜、菇類等，有助於消化；若有需要沾醬，可以蘿蔔泥、蔥、薑、蒜等天然的辛香料為基底，抗氧化物含量高，再加入少許醋、醬油、沙茶調味；澱粉則以南瓜、芋頭、山藥取代白飯與麵條；飲料選擇無糖茶飲，零熱量又可以解油膩。

另外，周大翔也提供2食療、3穴位，讓民眾益氣潤肺：

【穴位】

※合谷穴：取穴於手背第1至2掌骨間、第2掌骨橈側的中點處，每日按壓15至20分鐘，可幫助疏通全身氣機、活化免疫力。 ※壇中穴：取穴於胸部正中線平第四肋間隙處，約當兩乳頭間，每日熱敷或按壓15至20分鐘，搭配合谷穴配穴，可以助大腸經進入胸腔氣機開通，氣機通暢可以連接脾胃之氣向上布達，以生津潤肺。 ※太溪穴：取穴於足內側部、內踝後方，內踝尖與跟腱之間凹陷處，每日按壓15至20分鐘，可以幫助疏通全身氣機，透過腎經原穴向上輸布氣血可以利用腎氣弦接脾胃之氣來養肺潤肺。

【食療】