工地男胸悶送醫急裝支架 部桃：天熱也會心肌梗塞

桃園市48歲男子日前在工地搬鋼筋突然胸悶、呼吸困難全身無力，同事發現異狀立刻送他到衛福部桃園醫院急診急，醫師以心電圖、導管檢查研判為心肌梗塞，心臟冠狀動脈有兩條近九成阻塞，立即手術放置支架救回一命。

部桃指出，個案平時抽菸及喝酒，疑因連續天氣熱水攝取不足誘發心肌梗塞。心臟內科主任吳學明表示，心肌梗塞的典型症狀包含胸痛、胸悶及冒冷汗，其中以胸痛最為常見，疼痛最常出現在左前胸，甚至會擴散到下巴、頸部、左肩或後背等，嚴重甚至會猝死；造成急性心肌梗塞的原因是心臟的冠狀動脈血管發生阻塞，血液無法被運送至心肌，導致心肌缺氧受損。

吳學明說，民眾普遍認為冬季才是心肌梗塞的好發季節，其實夏季高溫也不可輕忽，天氣炎熱戶外活動時建議穿著寬鬆衣物，並即時補充水分，進入冷氣房前可以先穿著薄外套，避免因溫差過大造成血管快速收縮。平時菸酒不離身及患有三高疾病包含高血壓、糖尿病及高血脂民眾應特別注意。菸品中的尼古丁等物質，會加速動脈硬化，讓血液黏稠、血管缺乏彈性，除了容易發生心肌梗塞，腦中風風險也大大提高。

心臟內科病房護理師古卉倫提醒民眾，平時應養成規律生活習慣，鼓勵戒菸戒酒，定時測量血壓、血糖，飲食清淡、低油及多吃蔬菜水果，按時服藥定期回診追蹤。

天氣持續高溫，部分民眾長時間待在冷氣房，一旦走出戶外，溫度上升造成血管擴張，心臟必須花更大力氣打出更多血液填充血管，天氣熱排汗量增加，若未及時補充足夠水分容易導致脫水，進而導致血液變黏稠，這些原因皆會提高發生心肌梗塞的機率。出現上述心肌梗塞症狀，應即刻送至能執行心導管的醫院，以免延誤治療。