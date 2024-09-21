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CT、MRI也要收部分負擔？ 健保署：納入新制實施檢討

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署長石崇良表示，會納入部分負擔新制上路一年的檢討。本報資料照片
健保署長石崇良表示，會納入部分負擔新制上路一年的檢討。本報資料照片

為讓醫療利用共有效率、健保資源節流。台灣醫務管理學會理事長洪子仁呼籲，電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI）收取定額部分負擔。衛福部健保署石崇良表示，會納入部分負擔新制上路一年的檢討。

健保署去年7月調整健保門診藥品與急診部分負擔。石崇良表示，去年實施健保部分負擔調整至今超過一年後，健保正在評估一年後的成效。若電腦斷層、核磁共振要納入部分負擔收取的話，會加入成效檢討報告是否納入。

原本去年調整時有思考檢驗檢查部分負擔收取，但後來考量實際狀況決定暫緩上路。石崇良說，由於檢驗檢查部分負擔收取，涉及退費手術等作業程序考量，加上慢性病患者長期都需要固定檢查，考量其負擔因此先從藥費、急診部分調整部分負擔，希望落實分級醫療。

2023年7月部分負擔新制為，門診藥品方面，地區醫院及基層診所藥費100元以下，免收取藥品部分負擔，101元以上收取20%，最多收200元；醫學中心或區域醫院藥費100元以下，收取藥品部分負擔10元，101元以上收取20%，最多收300元。

慢性處方箋方面，醫院開立第一次調劑，比照一般藥品處方箋需收取藥品部分負擔，第二次後調劑維持免收；為了鼓勵病情穩定的慢性病人至基層診所就診，基層診所免收慢性病連續處方箋部分負擔，而為減輕中低收入戶、身心障礙者的經濟負擔，不論就醫院所層級，也免收部分負擔。

急診部分負擔依就醫院所層級別採「定額」收費，醫學中心750元，區域醫院400元，而地區醫院和基層診所則維持收取150元；中低收入戶與身心障礙者於醫學中心收550元、區域醫院300元、地區醫院及基層診所150元。

健保署 石崇良 醫學

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