高鐵會員玩測驗 有機會抽12張免費乘車券或雙人遊

台灣高鐵公司表示，為展現「真實接觸」品牌精神，規畫「最真實的台灣WAY」品牌活動，即日起至10月17日，旅客只要以TGo會員帳號登入，透過簡單的測驗分析，就能找出專屬的旅行風格，還可搭配高鐵優惠產品。完成測驗後輸入Email即可參加抽獎，有機會獲得12張免費高鐵票或高鐵假期雙人遊。

高鐵公司表示，「最真實的台灣WAY」提供「高鐵假期」優惠專案，包括「搭高鐵．玩城鄉」，結合國人深度旅遊趨勢，以「彰化扇形車庫1日輕鬆遊」為例，由導覽員帶領走訪熱門景點，台北出發每人1800元起；「假期玩樂有禮，指定飯店享好禮」精選北、中、南人氣飯店，以台北柯達大飯店南京館為例，平日入住享客房免費升等，另再加贈iRent折抵券，左營出發每人3760元起。

另外，「日月潭好好玩，水陸加值驚喜遊」高鐵+九族樂園門票，台北出發每人1599元起；「搭高鐵．送住宿」以台北平日出發至左營為例，2人同行，住宿加高鐵來回車票，入住高雄福華大飯店，每人2980元起；「大人囝仔高鐵行」專為樂齡族打造主題之旅，年滿65歲以上者，加碼再享200元折扣優惠。

在飯店聯票部分，指定飯店訂房，享加購高鐵票75折起；國旅聯票則是門票、體驗、遊程、交通享加購高鐵票7折起；TGo會員即日起至12月31日，享每月2張指定車次88折優惠；「大學生優惠」享指定班次5折、75折或88折優惠。