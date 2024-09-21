快訊

中職／味全龍SEGA主題日928登場 來天母看音速小子

有福報！後半生最有錢的「三大生肖」 財源滾滾來、越活越顯年輕

北北基桃+「南部這裡」5縣市大雨特報！注意短延時強降雨

高鐵會員玩測驗 有機會抽12張免費乘車券或雙人遊

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣高鐵「最真實的台灣WAY 媽媽一直WAY」專案活動。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵「最真實的台灣WAY 媽媽一直WAY」專案活動。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵公司表示，為展現「真實接觸」品牌精神，規畫「最真實的台灣WAY」品牌活動，即日起至10月17日，旅客只要以TGo會員帳號登入，透過簡單的測驗分析，就能找出專屬的旅行風格，還可搭配高鐵優惠產品。完成測驗後輸入Email即可參加抽獎，有機會獲得12張免費高鐵票或高鐵假期雙人遊。

高鐵公司表示，「最真實的台灣WAY」提供「高鐵假期」優惠專案，包括「搭高鐵．玩城鄉」，結合國人深度旅遊趨勢，以「彰化扇形車庫1日輕鬆遊」為例，由導覽員帶領走訪熱門景點，台北出發每人1800元起；「假期玩樂有禮，指定飯店享好禮」精選北、中、南人氣飯店，以台北柯達大飯店南京館為例，平日入住享客房免費升等，另再加贈iRent折抵券，左營出發每人3760元起。

另外，「日月潭好好玩，水陸加值驚喜遊」高鐵+九族樂園門票，台北出發每人1599元起；「搭高鐵．送住宿」以台北平日出發至左營為例，2人同行，住宿加高鐵來回車票，入住高雄福華大飯店，每人2980元起；「大人囝仔高鐵行」專為樂齡族打造主題之旅，年滿65歲以上者，加碼再享200元折扣優惠。

在飯店聯票部分，指定飯店訂房，享加購高鐵票75折起；國旅聯票則是門票、體驗、遊程、交通享加購高鐵票7折起；TGo會員即日起至12月31日，享每月2張指定車次88折優惠；「大學生優惠」享指定班次5折、75折或88折優惠。

住宿 飯店 高鐵

延伸閱讀

高鐵推出即起線上玩測驗 有機會獨得12張免費乘車券

盜用高鐵會員點數手法曝光 逾500人受害、補償措施出爐

高屏2快通過環境部專案小組初審 屏縣府盼高鐵盡速定案

外籍旅客限時優惠 「高鐵單程乘車券」2人同行1人免費

相關新聞

今晚至明天降雨最劇烈 4大地區慎防局部豪雨 這天才趨緩

今天台灣受到熱帶性低氣壓外圍雲系和整個低壓帶的影響，清晨苗栗地區發生3小時200以上毫米大豪雨等級出現，目前雨勢已經稍微...

瘋掉！玉米濃湯撈出一條灰灰大壁虎 網一片乾嘔聲

日前網友才驚爆高雄岡山籃籗會大腸麵線有蛆，現在自強夜市某湯包店，又被網友在Threads社群平台爆料，外帶玉米濃湯，喝湯...

專家籲健保節流保障點值 邱泰源：賴清德關心醫界所需

「醫療是投資不是成本。」台灣醫務管理學會理事長洪子仁去年在研討會上提出的主張，為民眾所熟知，也成為政府政策。他今天進一步...

CT、MRI也要收部分負擔？ 健保署：納入新制實施檢討

為讓醫療利用共有效率、健保資源節流。台灣醫務管理學會理事長洪子仁呼籲，電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI）收取定額部分負...

疫情後觀光仍不振 北市觀傳局分析：陸客沒來、日幣匯率2因素影響

去年112年來台旅客計648.7萬人次，若不計疫情年，較108年減少537萬人，再依來台旅客曾到訪台北市人次，也減少46...

羅東站務員遭無票旅客掐脖 台鐵報警、董事長趕赴慰問

台鐵昨天下午羅東站有一名無票民眾強行進站，並對前來勸阻的方姓站務人員暴力相向。台鐵公司董事長杜微今前往羅東站致送方姓站務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。