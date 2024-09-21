專家籲健保節流保障點值 邱泰源：賴清德關心醫界所需

「醫療是投資不是成本。」台灣醫務管理學會理事長洪子仁去年在研討會上提出的主張，為民眾所熟知，也成為政府政策。他今天進一步提出，為達立法院主決議，保障健保點值每點0.95元，除了開源，應重視「節流」，針對民眾利用率高的電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI）收取定額部分負擔。

洪子仁表示，台灣醫療思維，應從成本控制，轉向價值創造，公私立醫院院長、學協會代表、立法委員，均認同保障點值的重要性，因此立法院通過主決議，希望衛福部進行健保改革，在明年6月前達到每點0.95元目標，為達目標，除了設法開源，也要提高分級轉診、部分負擔強度，避免不必要的輕症醫療，同時透過收取部分負擔，減少不必要的檢查。

對於醫界倡議，衛福部長邱泰源說，賴清德總統不喜歡談點值，但很關心醫界需要什麼，而自己對台灣醫療環境有三項堅持，第一是全力提升醫療品質，第二是維護醫事人員尊嚴，第三是保障醫療院所順利運作，從擔任醫師公會理事長時，自己就如此主張，雖然職位轉換，擔任立法委員、衛福部長，但努力方向從未改變。

邱泰源表示，為減輕健保財務負擔，衛福部已盤點17項可用公務預算支付，但過去以健保作為財源的項目，若全數回歸公務預算支付，共可騰出300多億預算，行政院已允諾，首年先撥款100多億，分3年讓這17項全數回歸公務預算，另，針對政府負擔的36%健保費，行政院也答應調整計算方式，新增100多億元挹注健保。

不過，邱泰源表示，即使透過前述作法，要達到醫界期待的目標，仍然有些困難，衛福部將持續爭取資源，把錢花在刀口上，設法讓健保永續經營。

另外，洪子仁說，政府編列60億元預算執行「健康台灣深耕計劃」，由全國各醫療機構、醫學會或醫事公會團體，根據在地健康需求提出計畫，像是創新醫療技術發展、AI 培育、臨床藥師培訓等計劃，以實現2030年健康台灣的願景，這些措施代表政府已經看到健保財務的挑戰，並展現積極的應對。